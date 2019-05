Elektrisierende Crossover: Neue Versionen von Kia Niro Hybrid* und Plug-in Hybrid* (FOTO)

Frankfurt (ots) -Kia hat in den vergangenen Jahren seine Palette an Hybrid- undElektrofahrzeugen kontinuierlich ausgebaut und gehört heute zu denweltweit führenden Anbietern von Autos mit elektrifiziertem Antrieb.In Deutschland zählte 2018 bereits jeder achte verkaufte Kia zudieser Kategorie. Jetzt hat der Hersteller seinen Bestseller imHybridsegment überarbeitet: Der Kia Niro, der als Hybrid undPlug-in-Hybrid angeboten wird, präsentiert sich zum Modelljahr 2020mit modifiziertem Außendesign, neu gestaltetem, veredeltem Interieurund mit modernen Technologien wie Stauassistent,10,25-Zoll-Navigation und den Online-Diensten UVO Connect, dieEchtzeitinformationen und App-gesteuerte Fernbedienungsfunktionenbieten. Die überarbeiteten Modelle sind ab sofort bestellbar undkommen Ende Juli zu den Händlern.Der 4,36 Meter lange Crossover mit dem preisgekrönten Design (RedDot Award, iF Award) wird in beiden Varianten von einem modernenParallelhybridsystem mit 104 kW (141 PS) Gesamtleistung angetrieben.Es kombiniert einen 1,6-Liter-GDI-Benziner (Abgasnorm Euro 6d-Temp)und ein Sechs-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe mit unterschiedlichenElektroantrieben. Der Niro Hybrid begnügt sich mit durchschnittlich3,7 Litern Kraftstoff pro 100 Kilometer (86 g/km CO2, bei16-Zoll-Rädern). Der Niro Plug-in Hybrid fährt aufgrund des größerenAkkus und des stärkeren E-Motors rein elektrisch bis zu 120Stundenkilometer schnell und hat eine kombinierte elektrischeReichweite von 58 Kilometern - im Stadtverkehr reicht eine Akkuladungsogar für 65 Kilometer. Der Durchschnittsverbrauch des Plug-in liegtbei 1,3 Litern pro 100 Kilometer (29 g/km CO2). Der Kia Niroverbindet von seinem Konzept her Ökologie und praktischeCrossover-Qualitäten. Er verfügt daher neben viel Platz im Interieurauch über einen großzügigen Gepäckraum (Hybrid: 436 Liter; Plug-in:324 Liter). Und beide Modellvarianten gehören zu den wenigenFahrzeugen im Hybridsegment, die auch im Anhängerbetrieb eingesetztwerden können (Anhängerkupplung optional).In Anlehnung an das neue Elektromodell Kia e-Niro wurde dasAußendesign der Hybrid-Varianten zum Modelljahr 2020 weitergeschärft. Ein markantes Erkennungszeichen der überarbeitetenVersionen ist das LED-Tagfahrlicht in Doppelpfeil-Form. Es verleihtder Frontansicht zusammen mit dem dynamisch gestalteten Kühlergrill,den neuen LED-Nebelscheinwerfern und den LED-Hauptscheinwerfern(beides je nach Ausführung) eine noch stärkere Präsenz. Neu gestaltetwurden auch die Stoßfänger und die Leichtmetallfelgen. Zudem wurdedas Farbangebot erweitert: Beide Varianten sind nun in zehnLackierungen erhältlich, darunter der neue Farbton HimmelblauMetallic.Das Interieur wird durch das neu konzipierte Armaturenbrett mitmodernem Design und hoher Materialqualität deutlich aufgewertet. Dazutragen auch die neuen Hightech-Systeme bei: die10,25-Zoll-Kartennavigation, die zugleich die Schnittstelle zu UVOConnect bildet, und die überarbeitete Supervision-Instrumenteneinheitmit 7-Zoll-LCD-Anzeige. Zu den weiteren Neuerungen gehören eineAmbientebeleuchtung des Armaturenbretts, Schaltwippen am Lenkrad undeine elektronische Parkbremse (alle Elemente je nach Ausführung).Ein breites Spektrum an modernen Assistenztechnologien sorgtsowohl für ein Maximum an Sicherheit als auch für stressfreies,komfortables Fahren. Dazu zählen je nach Ausführung undModellvariante der Stauassistent, eine adaptiveGeschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-Go-Funktion,Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, Spurhalte- undSpurwechselassistent, Querverkehrwarner, Müdigkeitswarner,Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent.Beide Antriebsvarianten werden in den drei Ausführungen Edition 7,Vision und Spirit angeboten, die aufeinander aufbauen. Zum Modelljahr2020 wurde die Serienausstattung deutlich erweitert. Sie beinhaltetbeim Kia Niro Hybrid unter anderem ein Audiosystem mit8-Zoll-Touchscreen, Smartphone-Integration, Rückfahrkamera,Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Klimaautomatik,Geschwindigkeitsregelanlage, Dämmerungssensor, Nebelscheinwerfer,aktiven Spurhalteassistenten, Müdigkeitswarner und16-Zoll-Leichtmetallfelgen. Beim Plug-in Hybrid sind zudemStauassistent, Frontkollisionswarner, adaptiveGeschwindigkeitsregelanlage, elektrisch anklappbare Außenspiegel,elektronische Parkbremse und Lederlenkrad Standard. Verfügbar sinddarüber hinaus je nach Ausführung und Sonderausstattung zum BeispielLederausstattung, Sitzventilation vorn, Sitzheizung vorn und hinten,elektrisch einstellbarer Fahrersitz, Premium-Soundsystem, induktiveSmartphone-Ladestation, 220-Volt-Steckdose und elektrischesGlasschiebedach.Der Niro Hybrid in der Basisversion Edition 7 kostet 26.990Euro**. Die Preise für die Plug-in-Variante starten bei 33.990Euro**. Im Kaufpreis inbegriffen ist die7-Jahre-Kia-Herstellergarantie, die auch für die Batterie gilt. Werden Niro Plug-in Hybrid als Dienstwagen nutzt, profitiert von derseit Januar 2019 geltenden Neuregelung: Gegenüber Fahrzeugen mitkonventionellem Antrieb halbiert sich bei voll förderfähigenElektroautos und Plug-in-Hybriden der geldwerte Vorteil, derversteuert werden muss. Bei durchschnittlicher Entfernung zwischenWohnung und Arbeitsplatz (17 km) und bei einem Steuersatz von 30Prozent bedeutet das zum Beispiel bei einem Niro Plug-in Hybrid inder gehobenen Ausführung Vision (Listenpreis: 36.790 Euro**) mitoptionalem "Navigations-Paket" (1.590 Euro**) eine jährlicheSteuerersparnis von 1.043 Euro. Bei höherem Steuersatz oder längeremArbeitsweg steigt der Betrag entsprechend.Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der ältesteFahrzeughersteller Koreas und der zehntgrößte Automobilherstellerweltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibtihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. KiaMotors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjährigerPartner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist dieMarke durch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentigeTochter der Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hatihren Absatz seit 2010 um 80 Prozent gesteigert. 2018 erzielte Kia inDeutschland mit 65.797 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einenMarktanteil von 1,9 Prozent. Im Segment der Hybrid- undElektrofahrzeuge lag der Kia-Marktanteil bei 6,4 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, dieeuropäische Vertriebs- und Marketingorganisation desAutomobilherstellers, die 30 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia inEuropa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2018 rund 494.000Einheiten ab.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagendie 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß dengültigen Garantiebedingungen).* Der Kia Niro Hybrid und der Niro Plug-in Hybrid weisen die imFolgenden genannten Kraftstoff- bzw. Stromverbrauchswerte undCO2-Emissionswerte auf. Die Werte wurden nach dem neu eingeführten"Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP)ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigenPrüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden dieentsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechnetenWerte nach NEFZ-Standard ausgewiesen.Kia Niro Hybrid (MJ 2020, Benzin/Doppelkupplungsgetr.); 104 kW (141PS)Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,3-3,7 l/100 km; CO2-Emissionkombiniert 100-86 g/kmKia Niro Plug-in Hybrid (MJ 2020, Benzin/Strom/Doppelkupplungsgetr.);104 kW (141 PS)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; Stromverbrauchkombiniert 10,5 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 29 g/kmWeitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zuden offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagenkönnen dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DATDeutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.** Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw.Mobilitätsgarantiebedingungen und den Bedingungen zumKia-Navigationskarten-Update. Herstellergarantie max. 150.000 km.Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen u.a. bei Lack undAusstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie*** Unverbindliche Preisempfehlung der Kia Motors Deutschland GmbHab Auslieferungslager zzgl. ÜberführungskostenPressekontakt:Kia Motors Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am MainTel.: +49 69 15 39 20 - 550E-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Motors Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell