Elektrische Zahnbürste bester Test - Oclean Xpro

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Philosophie der Marke Oclean ist es, der technologisch führende Spezialist für Mundpflege zu sein. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat es jedes seiner Produkte geschafft, die Fesseln der aktuellen Technologie zu sprengen. Die Oclean Xpro, die wir Ihnen heute vorstellen, ist die am besten ausgestattete elektrische Zahnbürste der Marke.Die erste elektrische Zahnbürste mit TouchscreenDer farbige elektronische Touchscreen ist das "smarte" Herzstück der OcleanXpro. (https://bit.ly/3hamz23) Auf dem Display können Sie den Modus (Reinigen, Massieren, Aufhellen) auswählen, die Reinigungszeit einstellen und die Bürstpunktzahl anzeigen, um Sie an den Wechsel des Reinigungsbereichs zu erinnern.ReinigungsleistungDer firmeneigene Motor beschleunigt die oclean X pro auf 42.000 Umdrehungen pro Minute. Damit putzen Sie das Äquivalent von 1 Monat mit einer herkömmlichen Handzahnbürste in nur 2 Minuten.8-Zonen-BlindzonenüberwachungDer Hauptzweck der 8-Zonen-Blindzonenüberwachung besteht darin, die Bereiche zu überwachen, die der Benutzer beim Zähneputzen übersieht, und bei langfristiger Anwendung dem Benutzer zu helfen, richtige Putzgewohnheiten zu entwickeln.Es basiert auf dem im Körper eingebauten Sechs-Achsen-Gyroskop mit dem einzigartigen Datenalgorithmus von Oclean, der die Zähne zur Überwachung in 8 Zonen unterteilt. Durch die Erfassung der Richtung des Zahnbürstenkopfes, der Bewegungsbahn und der Putzgesten des Benutzers usw. analysiert es die Putzsituation des Benutzers. Nach dem Bürsten wird das Überwachungsergebnis direkt auf dem elektronischen Bildschirm angezeigt, so dass der Benutzer die zuvor versäumten Bereiche einfach einsehen und rechtzeitig nachholen kann.Diese Funktion ist sehr nützlich für Erwachsene, die sich falsche Zahnputzgewohnheiten angewöhnt haben, und für Jugendliche, die gute Zahnputzgewohnheiten entwickeln wollen.AppDie Oclean Xpro kann mit einer intelligenten App verbunden werden, die mehr als 20 Optionen für verschiedene Zahnzustände anbietet, abhängig von den Lebensgewohnheiten des Benutzers wie Kaffee, Tee und Rauchen. Anwender mit Zahnfleischrückgang können z. B. den Zahnfleischpflege-Reinigungsmodus wählen: sanfte Stärke 2 Minuten und 20 Sekunden + 1 Minute Massage.In der Zwischenzeit kann die Oclean-App verschiedene Zahnbürstengeräte hinzufügen, und Eltern können auch die Zahnbürste ihrer Kinder hinzufügen, um das Zähneputzen ihrer Kinder einfach zu überprüfen.KontinuitätDie Akkulaufzeit ist ein wichtiger Parameter einer elektrischen Zahnbürste. oclean Xpro unterstützt Schnellladung, 2 Stunden Aufladen reichen für 35-45 Tage Nutzung, was für Kurzreisen ausreichend ist.FazitMit der obigen Analyse haben wir einen Gesamtüberblick über den Oclean Xpro. Es ist eine leistungsstarke elektrische Schallzahnbürste, die nicht nur Ihr Putzprogramm an Ihre persönliche Situation anpasst, sondern Ihnen auch hilft, richtige Putzgewohnheiten zu entwickeln. https://bit.ly/3hamz23 Rabatt-Code: XPRODE12B (7,00 EUR)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1390830/image.jpgPressekontakt:Dennis Dai+86-15889496512daiyubin@mcmart.com.cnOriginal-Content von: Oclean, übermittelt durch news aktuell