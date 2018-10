Elektrische Ersterfahrung machen und den Renault ZOE 24 Stunden mit nach Hause nehmen / ADAC SE und Renault bieten kostenfreie Probefahrt mit Deutschlands meistverkauftem e-Auto (VIDEO)

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

München (ots) -Im Rahmen der Kooperation zwischen Renault und der ADAC SE könnenADAC Mitglieder den Renault ZOE - das meistverkaufte Elektroauto inDeutschland - 24 Stunden ausprobieren. "Wir bieten unserenMitgliedern diese längere Probefahrt explizit an, weil wir wollen,dass Elektromobilität wirklich erlebbar wird", so Mahbod Asgari,Vorstand der ADAC SE. Interessierte können selber testen, ob und wieein e-Auto in ihren Alltag passt. Dazu gehört das eigentlicheFahrerlebnis, aber auch der Umgang mit der Ladeinfrastruktur inDeutschland. "Unter unseren Mitgliedern sind alle Altersgruppenvertreten. Viele sind bisher noch kein e-Auto gefahren. Genau dasmacht dieses elektrische Großexperiment so spannend", ergänzt Asgari.Die Aktion ist zeitlich vorerst nicht begrenzt.Und so geht's: Online über www.adac.de/renaultzoe-angebot einenTermin bei einem Renault-Händler zur Probefahrt vereinbaren. PerPostleitzahl kann nach teilnehmenden Händlern gesucht werden. Nachdemdie Verfügbarkeit eines Stromautos geprüft wurde, gibt es einenAustausch mit Renault zu Basics wie der täglich zurückzulegendenKilometerzahl sowie zur Ladeinfrastruktur in der Nähe des jeweiligenProbefahrers. Beim Renault-Partner als ADAC Mitglied ausweisen unddie Fahrt kann beginnen.Den ZOE gibt es in zwei Batterievarianten. Dem Renault ZOE LIFEZ.E. 40 mit 41-kWh-Batterie bescheinigt der WLTP-Zyklus (Worldwideharmonised Light vehicle Test Procedure) eine Reichweite von bis zu316 km. Der Renault ZOE LIFE mit 22-kWh-Batterie hat, ebenfalls nachWLTP, eine Reichweite von 175 km (Herstellerangaben).Im Zuge seiner Offensive "Wir machen Deutschland e-mobil" bietetder ADAC als führender Mobilitätsdienstleister aktuelle Informationenund zahlreiche Beratungsleistungen rund um Elektromobilität undandere alternative Antriebsformen an. Das Angebot im Bereich Leasingstartete im Mai mit dem BMW i3 und fand bei den Mitgliedern großenAnklang. Aktuell bietet der ADAC seinen Mitgliedern Sonderkonditionenbeim Leasing eines Renault ZOE.Diese Presseinformation finden Sie mit Bildern online unterhttp://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adacÜber die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH,der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Medien und Reise GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE diedigitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei aufInnovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nach Steuern von 63,3 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationDr. Christian BuricT 089 76 76 38 66christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell