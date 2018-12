Elektrisch unterwegs im smart oder stilsicher im Mercedes-Benz: car2go bringt neue Fahrzeugmodelle nach Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -- car2go macht ersten Schritt für die Elektrifizierung dersmart-Flotte- Elektromobilität nun auch in Hamburg erfahrbar- Zusätzlich 15 A-Klassen der neuesten Generation für Hamburgercar2go Kundinnen und KundenKundinnen und Kunden von car2go in Hamburg können ab Mittwoch, 5.Dezember 2018, erstmals elektrisch unterwegs sein. Denn car2gostartet einen ersten Pilotbetrieb mit fünf rein elektrischen smart EQModellen. Zudem kommen 15 Mercedes-Benz A-Klassen der neuestenFahrzeuggeneration in die Flotte der Hansestadt."Wir freuen uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden in Hamburgnicht nur ein besonderes Fahrerlebnis mit der neusten A-Klasse,sondern auch einen ersten Zugang zur Elektromobilität ermöglichenkönnen", sagt Olivier Reppert, CEO von car2go. Wie in derVereinbarung mit der Stadt Hamburg festgehalten, mache car2go damitden ersten Schritt zur Elektrifizierung der smart-Flotte bis Ende2019. Der Preis für die elektrischen Zweisitzer liegt zwischen 19Cent und 31 Cent die Minute, für die Viersitzer der A 250-Reihe fälltein Minutenpreis von 28 Cent bis 38 Cent an.Kleiner Pilot mit großer WirkungDa sich das Verhalten der Carsharing-Nutzer je nach Stadtunterscheidet, möchte car2go mit dem Elektro-Pilotprojektherausfinden, wie die elektrischen smart-Modelle speziell in derHansestadt genutzt werden. "Die gesammelten Daten helfen uns, denBetrieb einer größeren elektrischen Flotte ab 2019 optimalumzusetzen. Dabei sind wir aber auch auf die Kooperation der Städteangewiesen. Die Stadt Hamburg ist hierfür ein gutes Beispiel und einwichtiger Partner, der unsere Überzeugung teilt, dass die Zukunft imelektrischen, emissionsfreien Fahren liegt", betont Reppert.car2go bietet bereits über 400.000 Kunden an drei reinelektrischen Standorten (Amsterdam, Madrid, Stuttgart) dieMöglichkeit einer ersten, unkomplizierten Testfahrt mit einemElektro-Fahrzeug. Eine Besonderheit, die nun auch den 232.000 Kundenin Hamburg zur Verfügung steht.Besonderheiten der neuen Mercedes-Benz A-KlasseNur zehn Monate nach ihrer Weltpremiere und sechs Monate nach derAuslieferung an die ersten Mercedes-Händler wird die neue A-KlasseTeil der car2go Flotte und überzeugt dabei besonders durch ihreAusstattung. Neben einem breiten Touchscreen, Sitzheizung undintelligenten Assistenzsystemen verfügt die neue A-Klasse als erstesAuto auch über das Infotainment-System MBUX (Mercedes-Benz UserExperience). Ob Radio oder Klimaanlage, durch "Hey Mercedes, ..."können car2go Kundinnen und Kunden per Sprachbefehl ihre Wünsche undFragen direkt an das Auto weitergeben. Möglich macht dies die in MBUXintegrierte Sprachsteuerung.Eine weitere Besonderheit der neuen A-Klasse ist dieKEYLESS-GO-Funktion - ebenfalls ein Novum für car2go. Durch Drückender Start-Stopp-Taste im Zündschloss kann der Motor ganz einfachgestartet und ausgestellt werden. car2go Nutzer müssen dafürlediglich den Schlüssel aus der Halterung im Handschuhfach nehmen undihn während der Fahrt in den Getränkehalter legen.Auch bei den neuen Modellen steht Sicherheit an oberster Stelle.Aus diesem Grund ist eine Anmietung der neuen Mercedes-Benz A-Klassenerst ab einem Alter von 25 Jahren möglich.Pressekontakt:car2go Group GmbHNikolai Worms+49 711 17 33966media_car2go@daimler.comWeitere Informationen zucar2go und Pressebilder unterwww.car2go.comund auf der Daimler Global MediaSite: http://media.daimler.com/Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell