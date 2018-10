Elegante Inszenierung der Guido Maria Kretschmer Plus Size Kollektion presented by OTTO (FOTO)

Hamburg (ots) -Unter dem Motto "Size Revolution" präsentierte "Soulfully", derPlus Size Blog von OTTO, gemeinsam mit Star-Designer Guido MariaKretschmer am Freitagabend seine neue Plus Size Kollektion im Rahmeneiner Vernissage in den Deichtorhallen.In stilvoller Kulisse der Hamburger Deichtorhallen setzte"Soulfully" der Plus Size Blog powered by OTTO ein Zeichen undinszeniert Fashion auf eine ganz neue Weise.Zur Präsentation der neuen Plus Size Kollektion ließ der DesignerGuido Maria Kretschmer Bilder sprechen. Große Fotografien derStarfotografin GABO setzten die Kollektionsteile an zwölf Plus SizeInfluencerinnen und Models aus der Soulfully Community an diesemAbend vollkommen neu, außergewöhnlich und beeindruckend in Szene. DieVernissage entführte die Gäste auf eine kreative Reise durch dieEntstehung der Kollektion - in Form von Inszenierungen undFotografien wurde die Kollektion auf eine ganz neue Art und Weisepräsentiert. Die fertigen Kollektionsteile wurden in künstlerischenFotografien festgehalten. Die gesamte Kollektion von Guido MariaKretschmer presented by OTTO konnten die Gäste vor Ort live erleben.Die verschiedenen Inszenierungsmomente der edlen Plus Size Kollektionund der Home & Living Kollektion im Zusammenspiel mitstimmungsvollen Fotografien von GABO stellten an diesem Abend einwahres Gesamtkunstwerk dar.Die Moderatorin und DJane Palina Rojinski führte gemeinsam mit demDesigner selbst durch einen Abend voller überraschender Momente,besonderer Akzente und einer inspirierenden Kollektionspräsentation.Pressekontakt:OTTO: Nicola Schleicher-Gierden, +49 (0) 40 64 61 2830,nicola.schleicher-gierden@otto.deOriginal-Content von: OTTO (GmbH & Co KG), übermittelt durch news aktuell