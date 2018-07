Elegant Hotels: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "BANCROFT FUND LTD":

Der Kurs der Aktie Elegant Hotels stand am 06.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 77 GBP. Der Titel wird der Branche "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugerechnet.

Die Aussichten für Elegant Hotels haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Elegant Hotels. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Die Aktie von Elegant Hotels gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,44 insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gaming, Lodging & Restaurants", der 115,19 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Elegant Hotels schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gaming, Lodging & Restaurants auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,95 % und somit 1,23 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,72 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".