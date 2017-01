Electronic Arts: Weitere Rekordzahlen in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Electronic Arts":

EA steuert auf das 3. Jahr in Folge mit Rekordzahlen zu. Wie die jüngsten Verkaufserfolge der neuen Produkte andeuteten, dürfte das abgelaufene Quartal ein historisch gutes gewesen sein. Die neue Fußballsimulation FIFA 17 kommt nicht nur in Deutschland gut an (vgl. Branchenbericht). Erstmals können die Spieler mit FIFA 17 ihre ganz eigene Erfolgsgeschichte schreiben. Mit The Journey bietet EA einen interaktiven Spielemodus.

EA bringt mit Battlefield 1 und Titanfall 2 zwei weitere Hoffnungsträger auf den Markt

Die Spieler schlüpfen in die Haut des Nachwuchsspielers Alex Hunter und erleben den steinigen Weg aus der Amateurliga bis hin zur Premier-League aus eigener Perspektive. Die Leistungen und Entscheidungen der Spieler wirken sich dabei unmittelbar auf den Verlauf von Hunters Werdegang aus. So erleben die Spieler die Höhen und Tiefen einer Fußballerkarriere aus einer tiefergehenden Perspektive.

Der interaktive Spielemodus wurde von Ende September bis Ende Oktober rund um den Globus 178 Tsd Mal pro Stunde gespielt. Dies waren mehr als 124 Mio Spiele in nur einem Monat. Unterdessen brachte EA mit Battlefield 1 und Titanfall 2 zwei weitere Hoffnungsträger auf den Markt. Für das laufende Quartal sind zudem die Markteinführungen von NBA Live und der Weltraumsimulation Mass Effect Andromeda vorgesehen.

