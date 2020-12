Electronic Arts: Was für ein $1,2 Milliarden-Geschäft!

Weitere Suchergebnisse zu "Electronic Arts":

Electronic Arts Inc (NASDAQ:EA) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Codemasters in einem 1,2-Milliarden-Dollar-Deal getroffen und damit ein früheres Angebot des Rivalen Take-Two Interactive Software Inc’s (NASDAQ:TTWO) in den Schatten gestellt.

Take-Two und der in Großbritannien ansässige Spielehersteller hatten in der zweiten Novemberwoche einen Übernahmevertrag über 994 Millionen Dollar abgeschlossen. Die neue Bewertung von 1,2 Milliarden Dollar, die der EA-Deal Codemasters ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung