Electronic Arts: Milliarden-Deal!

Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) wird Glu Mobile (NASDAQ:GLUU) in einem 2,4 Milliarden Dollar Deal kaufen.

Was Sie wissen sollten

Glu-Aktionäre erhalten 12,50 US-Dollar in bar für jede Glu-Aktie, was einem Aufschlag von 36 % auf den Schlusskurs der Glu-Aktie am 5. Februar entspricht. Dies entspricht einem Eigenkapitalwert von 2,4 Mrd. US-Dollar und einem Gesamtunternehmenswert von 2,1 Mrd. US-Dollar, einschließlich der Nettobarmittel von Glu



