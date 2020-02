Electronic Arts-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Electronic Arts":

Die Aktie des Videospieleherstellers Electronic Arts musste im vierten Quartal 2018 eine starke Korrektur hinnehmen, die den Kurs auf ein Tief bei 73,91 US-Dollar zurückkommen ließ. An dieser Stelle meldeten sich die Käufer zurück und stoppten die Abwärtsphase. In den folgenden Wochen kam es zu einem starken Kursanstieg (Rebound), ehe die Aktie Mitte Februar 2019 in eine Seitwärtsphase einschwenkte. Mitte Oktober ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



