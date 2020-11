Electronic Arts: Aktie fällt um 7%!

Weitere Suchergebnisse zu "Electronic Arts":

Die Aktien von Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) sanken in der Sitzung am Donnerstag nach Geschäftsschluss, da das Unternehmen die Analystenschätzungen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 verfehlte, obwohl es die Prognosen des Managements übertraf. Die Entscheidung von EA, inmitten schwacher Gewinne mit der Auszahlung der Quartalsdividende zu beginnen, passte ebenfalls nicht zum Markt, wie Barron bereits früher bemerkte.

Was geschah

In den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung