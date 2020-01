Electronic Arts Aktie: Diesen Termin vormerken!

Weitere Suchergebnisse zu "Electronic Arts":

Bei Electronic Arts weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. So stehen jetzt die Zahlen zum 3. Quartal an – aber dem 3. Quartal des Geschäftsjahres 2020 bei Electronic Arts. Es geht da um den Zeitraum bis zum 31.12.2019. Die Zahlen dazu sollen am Donnerstag, 30. Januar veröffentlicht werden. Dann soll es auch einen „conference call“ geben. Dort sollen neben den Finanzergebnissen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung