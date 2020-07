Electronic Arts Aktie: Auf Rekordjagd

Weitere Suchergebnisse zu "Electronic Arts":

EA hat das Geschäftsjahr mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Der Umsatz stieg um 11,9% auf rund 5,5 Mrd $. Unterm Strich konnte ein Gewinn von mehr als 3 Mrd $ ausgewiesen werden. Der Gewinn hat sich fast verdreifacht. Die Grundlage für diese Erfolge lieferten vor allem die altbekannten Spieleklassiker wie FIFA, The Sims, Need for Speed oder Star Wars.



