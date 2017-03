ElectronicPartner verzeichnet positive Umsatzentwicklung in Deutschland und Europa

Düsseldorf (ots) - Die Verbundgruppe ElectronicPartner schließtdas Geschäftsjahr 2016 mit einer Umsatzsteigerung von insgesamt dreiProzent ab. Dabei wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr imKernmarkt Deutschland um 2,6 Prozent. In den Landesgesellschaften inden Niederlanden, in Österreich und in der Schweiz verbuchte dasUnternehmen sogar ein Plus von 4,8 Prozent. In absoluten Zahlenbedeutet das für den deutschen Markt einen Zentralumsatz von 1,278Milliarden Euro, international 377 Millionen Euro*. Das DüsseldorferUnternehmen handelt mit Elektronik und spricht mit den drei MarkenEP:, MEDIMAX und comTeam verschiedene Zielgruppen an.Zum Erfolg der Verbundgruppe hat auch die starke Entwicklung derMarke EP: beigetragen (http://ots.de/89xDX). Einer 2014 gestartetenQualitätsoffensive haben sich rund 400 Fachhändler verschrieben, dienun gemeinsam einen für den Fachhandel beachtlichen Wachstumssprungvon 8,7 Prozent verwirklichen konnten.Die bundesweit 130 MEDIMAX Fachmärkte (http://ots.de/qx4t3)vollziehen aktuell ebenfalls einen Wandel, der den Slogan "Einfachgut beraten" über alle Kanäle hinweg in den Mittelpunkt derAktivitäten rückt. Ob im kürzlich live gegangen Onlineshop, in derlebendigen Netz-Community oder am POS: Kompetente Beratung und klareOrientierung für den Kunden prägen den Außenauftritt der Markekünftig noch stärker."ElectronicPartner feiert in diesem Jahr 80-jähriges Bestehen(http://ots.de/cxGWz). Unsere Zahlen geben unserer Strategie recht:Wir verbinden unsere Erfahrungen und unsere profundenBranchenkenntnisse mit tragfähigen Konzepten für die Zukunft. Darumgelingt es uns auch, in einem nach wie vor herausforderndenMarktumfeld gute Ergebnisse zu erzielen", bilanziertElectronicPartner Vorstand Karl Trautmann das zurückliegendeGeschäftsjahr.* Die Umsatzbasis 2015 und die anteiligen Werte 2016 wurden zurbesseren Vergleichbarkeit um die Umsätze aus Belgien und demMobilfunksegment bereinigt (vgl. http://ots.de/LmN86).Über ElectronicPartnerDie Verbundgruppe ElectronicPartner mit Sitz in Düsseldorf zähltzu den größten Handelsunternehmen für Unterhaltungs- undHaushaltselektronik, IT und Telekommunikation in Europa. Rund 5.000Unternehmerpersönlichkeiten organisieren sich in den strategischenGeschäftsfeldern EP:Fachhandel, der Fachmarktlinie MEDIMAX und dencomTeam Systemhäusern. Sie bieten Endkunden Tag für Tagmaßgeschneiderten Service, kompetente Beratung und hochwertigeProdukte. Weitere Informationen unter www.electronicpartner.dePressekontakt:ElectronicPartner Handel SEUnternehmenskommunikationSimone ErkensMündelheimer Weg 4040472 DüsseldorfE-Mail: serkens@electronicpartner.deTelefon: 0211/4156-510www.electronicpartner.deOriginal-Content von: ElectronicPartner GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell