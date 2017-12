Electrolux: Geschäftsentwicklung hat sich deutlich stabilisiert!

Liebe Leser,

Electrolux hatte 2016 mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Der Umsatz sank um 2% auf 121 Mrd SKR. Durch positive Sondereffekte konnte der Gewinn unterm Strich fast verdreifacht werden. Allerdings sind die Zahlen im Vorjahr nicht besonders gut ausgefallen. Im 1. Halbjahr hat sich die operative Geschäftsentwicklung dagegen deutlich stabilisiert. Der Umsatz stieg um 3,9% auf 60,4 Mrd SKR. Der Gewinn verbesserte sich dabei um 22,4% auf 8,32 SKR pro Aktie. Besonders gut liefen die Geschäfte in Europa und Südafrika.

Der Konzern erhofft sich wichtige Wachstumsimpulse

Hier konnte Electrolux mit einigen wichtigen Akquisitionen punkten. Da der Wettbewerbsdruck in den Industriestaaten stetig zunimmt, möchte Elektrolux künftig stärker auf die Entwicklungs- und Schwellenländer setzen. Hier erhofft sich der Konzern wichtige Wachstumsimpulse. Allerdings ist es dort auch schwierig, strukturelles Wachstum voranzutreiben. Es sind ganz einfache Probleme, die dem Konzern Kopfzerbrechen bereiten. Vor allem in Afrika fehlt es an der notwendigen Infrastruktur, an qualifizierten Facharbeitern und an erschlossenen Vertriebswegen.

Daher ist Electrolux hier besonders auf regionale Akquisitionen angewiesen. Gleichzeitig kann so die heimische Kultur in die Konzernstruktur integriert werden. Zuletzt hatte Electrolux die Kwikot-Gruppe in Johannesburg übernommen. Das Unternehmen hat sich auf die Produktion von Heißwasserbereitern und Wasserpumpen spezialisiert.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.