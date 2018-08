Electrolux Aktie: Durchwachsenes Zahlenwerk

Elektrolux hat für das 1. Halbjahr durchwachsene Zahlen präsentiert. Der Wachstumskurs konnte nicht wiederbelebt werden. Der Umsatz stagnierte nahezu auf einem Niveau von rund 59,2 Mrd SKR. In manchen regionalen Absatzmärkten konnte aber ein Wachstum erzielt werden. In Europa, Asien und Lateinamerika lag das organische Umsatzplus bei rund 4%. In den USA sah es dagegen deutlich schlechter aus. Unterm Strich hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.