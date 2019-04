Electrocomponents plc startet OKdo, sein brandneues globales Technologieunternehmen

Das neue Geschäft wird sich auf die Transformation zweier der amschnellsten wachsenden Technologiebereiche konzentrieren: SingleBoard Computing (SBC) und das Internet der Dinge (IoT)London (ots/PRNewswire) - Electrocomponents plc, das Unternehmenhinter RS Components und Allied Electronics & Automation, hat OKdo,ein neues globales Technologieunternehmen, für den SchwerpunktbereichSingle Board Computing (SBC) und das Internet der Dinge (IoT)gegründet.OKdo hat einen einfachen Fokus: Das Erschaffen einesherausragenden Erlebnisses für alle SBC- und IoT-Kunden, unabhängigvon Hintergrund, Zielen und Ambitionen.OKdo wird durchgehende Unterstützung für alle SBC- undIoT-Segmente bieten und Macher, Unternehmer, Industriedesigner,Bildungsinstitute und Wiederverkäufer ansprechen.Unter dem Motto "Design the World" wird das Unternehmen eineeinzigartige Kombination aus Hardware, Software,Entwicklungsunterstützung und Fertigungsdienstleistungen anbieten,die Kunden dazu inspirieren und es ihnen ermöglichen wird, neue Ideenzu generieren und sie in die kommerzielle Realität umzusetzen."OKdo ist ein Beweis für unsere Leidenschaft für Innovationen", soLindsley Ruth, CEO von Electrocomponents. "Es bringt SBC- undIoT-Kunden die neuesten Produkte, Lösungen und Ideen, um sie zuinspirieren und es ihnen zu ermöglichen, eine Technologie zuerschaffen, die das Leben verbessert."OKdo wird auf bestehenden Beziehungen zu im SBC-Bereich führendenUnternehmen wie Arduino, BeagleBone und Raspberry Pi aufbauen. DieKunden werden von neuen Partnerschaften mit einigen dereinflussreichsten Technologieunternehmen der Welt profitieren,darunter Arm, NXP, Broadcom, Intel und SEEED sowie aufstrebendeTechnologie-Startups wie Zerynth und The Things Industries.Die neue globale Website (http://www.okdo.com/) (www.okdo.com) istjetzt in sieben Ländern livegeschaltet: im Vereinigten Königreich, inFrankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, den USA undJapan. OKdo hat auch ein globales Vertriebsteam zur Unterstützung vonGeschäftskunden eingesetzt. Neben einem beeindruckenden Portfolio anSBC- und IoT-Technologie wird eine Reihe neuer Dienstleistungenangeboten.Das Projektportal von OKdo wird Machern helfen, Kontakteherzustellen und Ideen auszutauschen, während Unternehmer undIndustriedesigner von in der Branche führendem Support profitieren,einschließlich Fertigung, Prototyping und einer kostenlosenCloud-basierten IoT-Entwicklungsplattform.Claire Doyle, Global SVP, Commercial, OKdo, sagte: "SBC und IoTsind anspruchsvolle disruptive Märkte, die Phantasie, Kreativität undtechnisches Fachwissen in Hülle und Fülle erwarten.Richard Curtin, Global SVP, Technology von OKdo, fügte hinzu:"OKdo ist ein auf Partnerschaften basierendes Unternehmen. Wirarbeiten mit einigen der besten Technologieunternehmen der Weltzusammen, um mehr Menschen auf der ganzen Welt mit den neuestenProdukten und Innovationen zu versorgen, egal wo sie sich auf ihrerSBC- und IoT-Reise befinden."www.okdo.com | Folgen Sie uns auf Twitter(https://twitter.com/LetsOKdo) | YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCSNSgXIKJHez8FzFr4Z9zRQ) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/lets-okdo) | Facebook(https://www.facebook.com/letsokdo) | Instagram(https://www.instagram.com/letsokdo).Weitere Informationen erhalten Sie von:janice.fenton@publitek.com+44 1225 470000Logo: https://mma.prnewswire.com/media/846635/OKdo_Logo.jpgOriginal-Content von: OKdo, übermittelt durch news aktuell