Electrocomponents: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Electrocomponents, die im Segment "Technologieverteiler" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.11.2019, 16:52 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 710.4 GBP.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Electrocomponents erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (686,5 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 725 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Electrocomponents erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Electrocomponents mit einem Wert von 16,46 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 39,47 , womit sich ein Abstand von 58 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Electrocomponents-Aktie: der Wert beträgt aktuell 19,22. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Electrocomponents überverkauft (Wert: 20,66), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Electrocomponents damit ein "Buy"-Rating.