Electro-Sensors: Ist es vollbracht?

Per 11.12.2018 wird für die Aktie Electro-Sensors am Heimatmarkt NASDAQ CM der Kurs von 3,45 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Geräte und Instrumente".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Electro-Sensors entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Electro-Sensors mit einer Rendite von -12,93 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Electrical Equipment"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,76 Prozent. Auch hier liegt Electro-Sensors mit 22,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Electro-Sensors-Aktie ein Durchschnitt von 3,84 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,45 USD (-10,16 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (3,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,9 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Electro-Sensors-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Electro-Sensors erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Electro-Sensors in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Electro-Sensors wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.