Electro-Sensors: Was Sie wissen sollten?

An der Börse NASDAQ CM schloss die Electro-Sensors-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 4,01 USD. Die Electro-Sensors-Aktie wird dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" zugeordnet.Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Electro-Sensors entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Electro-Sensors wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Electro-Sensors auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

