Electricité de France Aktie: Was wird sich hier jetzt tun?

EDF bestätigte unsere Erwartungen von einer leichten Verbesserung. Der Umsatz stieg um 4,3% auf 36,5 Mrd €. Geografisch betrachtet erhöhte sich der Umsatz in Frankreich um 4,5% auf 14,3 Mrd €. In Italien war ein Anstieg des Umsatzes von 3,3% auf rund 4 Mrd € zu verzeichnen. Aufgrund von immer noch andauernden Atomreaktorausfällen in England sanken die Erzeugungsmengen aus Kernkraft.



