Electricité de France-Aktie: Ob das reicht?

Der Umsatz stieg um 22,4% auf 84,5 Mrd €. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 5,1 Mrd €. Sorgen bereiteten Korrosionen in Hochdruck-Pipelines in einigen Reaktoren. Die Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen führten dazu, dass der Konzern die erwartete Stromproduktion um 40 TWh auf 300 bis 330 TWh herabsenken musste. Die geringe Diversifikation der Atomenergie führt selbst bei Wartungsarbeiten an nur einem… Hier weiterlesen