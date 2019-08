Electric Connector: Das wird noch ein spannendes Thema!

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Electric Connector per 09.08.2019, 09:13 Uhr bei 34.49 CNY. Electric Connector zählt zum Segment "Elektronische Komponenten".

Electric Connector haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Electric Connector erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 50,05 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -19,42 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +69,46 Prozent im Branchenvergleich für Electric Connector bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,7 Prozent im letzten Jahr. Electric Connector lag 66,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Electric Connector-RSI ist mit einer Ausprägung von 39,6 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 33,77, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Electric Connector-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 24,86 CNY. Damit liegt der letzte Schlusskurs (35,58 CNY) deutlich darüber (Unterschied +43,12 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (28,77 CNY) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+23,67 Prozent), somit erhält die Electric Connector-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Die Electric Connector-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.