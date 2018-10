Electric Connector: War die Aufregung umsonst?

Für die Aktie Electric Connector aus dem Segment "Elektronische Komponenten" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 16.10.2018 ein Kurs von 21,05 CNY geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Electric Connector auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,89. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Electric Connector zahlt die Börse 12,89 Euro. Dies sind 95 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Electrical Equipment" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 244,57. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Electric Connector-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 40,04 CNY mit dem aktuellen Kurs (21,05 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -47,43 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (26,82 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,51 Prozent), somit erhält die Electric Connector-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Electric Connector. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.