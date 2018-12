Elec & Eltek: War es das nun?

An der Börse Singapore schloss die Elec & Eltek-Aktie am 29.11.2018 mit dem Kurs von 1,33 USD. Die Elec & Eltek-Aktie wird dem Segment "Elektronische Komponenten" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Elec & Eltek einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Elec & Eltek jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Elec & Eltek beläuft sich mittlerweile auf 1,47 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,33 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,52 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,32 USD. Somit ist die Aktie mit +0,76 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Elec & Eltek ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hardware) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,59 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 94 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 134,26 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Elec & Eltek. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Elec & Eltek daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Elec & Eltek von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.