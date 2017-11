Eldorado Gold liefert Update über griechische Investitionen

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Eldorado Gold Corporation ("Eldorado" oder "das Unternehmen")(TSX: ELD) (NYSE: EGO) gibt bekannt, dass es dasSkouries-Entwicklungsprojekt einem Pflege- und Wartungsprogrammunterziehen wird. Der Dialog mit dem griechischen Ministerium fürUmwelt und Energie ("MoE") in Bezug auf die Entwicklung derKassandra-Minen-Vermögenswerte der Unternehmenstochtergesellschaft,Hellas Gold S.A., auf der Chalkidiki, Nordgriechenland, wurdeweitergeführt. Das MoE hat allerdings die erweiterteelektromechanische Installationsgenehmigung für die Flotationsanlagein Skouries und sonstige Angelegenheiten nicht ausgestellt,insbesondere auf die Verlegung der Altertümer am Skouries Standort.Das Unternehmen hat auch gerichtliche Schritte innerhalb dergesetzlichen Frist eingeleitet, um seine gesetzlichen Rechte zuschützen und durchzusetzen.Diese gerichtlichen Schritte bestehen ausdrei Gerichtsverfahren, die beim Council of State ("CoS") eingereichtwurden, um Rechtsschutz gegen das Versagen des Ministeriumsanzufordern, Routine-Installationsgenehmigungen auszustellen, was zuungerechtfertigten Verzögerungen in der Entwicklung derSkouries-Anlage führte.Darüber hinaus hat das Unternehmen einenAntrag beim CoS wegen der Nichteinhaltung einer früheren durch denCoS bewilligten Entscheidung seitens des Ministeriums eingereicht.Das Unternehmen wird seine Investition in das Skouries-Projekt beiBewilligung und Erhalt der erforderlichen Genehmigungen neu bewerten,zusammen mit der Unterstützung einer Regierung, die für Gespräche inBezug auf die Nutzung und Implementierung der am besten verfügbarenTechnologien offen ist.Der Fortschritt bei Olympias (Phase I) für historischeAufräumarbeiten geht weiter, und das Hochfahren der kommerziellenProduktion bei Olympias (Phase II) in diesem Quartal zeigen unserEngagement für hohe Umweltstandards und langfristige Partnerschaftenmit Gemeinschaften sowie unsere Fähigkeit, Minen in Griechenland zubauen und betreiben. Die ersten Ergebnisse von Explorationsbohrungenzur Lebenserweiterung der Mine bei Stratoni sind positiv.George Burns, Eldorados President und CEO, erklärte: "Obwohl wirbei der Olympias-Mine gute Fortschritte gemacht haben, benötigen wirdie erforderlichen Genehmigungen und die Unterstützung der Regierung,bevor wir weiter in Skouries investieren. Aus diesem Grundunternehmen wir nun die erforderlichen rechtlichen Schritte, um dieRechte des Unternehmens zu schützen, während wir uns weiterhinbemühen, offene Fragen durch einen weiterführenden Dialog zu lösen".Über Eldorado GoldEldorado ist ein führender Goldproduzent mit Bergbau-,Entwicklungs- und Explorationstätigkeiten in der Türkei,Griechenland, Rumänien, Serbien, Kanada und Brasilien.Der bisherigeErfolg des Unternehmens basiert auf einer erfahrenen und engagiertenBelegschaft, einem sicherem und verantwortungsvollem Betrieb, einemPortfolio mit hochqualitativen Vermögenswerten und langfristigenPartnerschaften mit den Gemeinschaften, in denen esarbeitet.Eldorados Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange(TSX: ELD) und der New York Stock Exchange (NYSE: EGO) gehandelt.Zukunftsbezogene AussagenEinige der in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen undbereitgestellten Informationen sind zukunftsbezogene Aussagen bzw.Informationen im Sinne des United States Private SecuritiesLitigation Reform Act von 1995 sowie anwendbarer kanadischerWertpapiergesetze. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diesezukunftsbezogenen Aussagen und Informationen an der Verwendung vonzukunftsgerichteter Terminologie erkennen, wie z. B. "plant","erwartet" oder "wird erwartet", "Budget", "weiterhin","prognostiziert", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen","beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder negative Formenbzw. Abwandlungen dieser Begriffe und Wendungen. Dies gilt auch fürAussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisseerreicht werden "sind", "können", "könnten", "würden","möglicherweise erreicht werden" bzw. "ergriffen werden","erfolgen" oder "erlangt werden". Solche zukunftsbezogene Aussagenund Informationen enthalten, aber sind nicht begrenzt aufBehauptungen und Informationen in Bezug auf die erste Produktion inSkouries, Explorationsbohren in Stratoni und kommerzielle Produktionin Olympias.Zukunftsbezogene Aussagen und Informationen basieren ihrer Naturnach auf Annahmen und enthalten bekannte und unbekannte Risiken,Unsicherheiten und andere Faktoren, wodurch die eigentlichenResultate, Leistung oder Ergebnisse des Unternehmens vonirgendwelchen zukünftigen Resultaten, Leistungen oder Ergebnissenabweichen können, die durch solche zukunftsbezogenen Aussagen oderInformationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.Wir haben gewisse Annahmen bezüglich der zukunftsbezogenenAussagen und Informationen getroffen, einschließlich Annahmen inBezug auf das geopolitische, wirtschaftliche, lizenzbezogene undrechtliche Klima, in dem wir operieren; der zukünftige Preis von Goldund anderen Rohstoffen, Wechselkurse, erwartete Kosten und Ausgaben;Produktion, Mineralreserven und Ressourcen und metallurgischeGewinne, die Auswirkung von Akquisitionen, Dispositionen,Suspensionen oder Verzögerungen auf unser Unternehmen sowie dieFähigkeit, unsere Ziele zu erreichen.Obwohl unser Management der Meinung ist, dass die getroffenenAnnahmen und zum Ausdruck gebrachten Erwartungen, die durch solcheAussagen und Informationen dargelegt werden, begründet sind, kann eskeine Sicherheit geben, dass sich die zukunftsbezogene Aussage oderInformation als korrekt herausstellt. Viele Annahmen sind nurschwierig vorherzusagen und liegen außerhalb unserer Kontrolle.Sollten darüber hinaus ein oder mehrere Risiken, Unsicherheitenoder andere Faktoren auftreten, oder sollten zugrundeliegendeAnnahmen sich als inkorrekt herausstellen, können eigentlicheResultate materiell von denen abweichen, die in den zukunftsbezogenenAussagen oder Informationen beschrieben wurden. Diese Risiken,Unsicherheiten und andere Faktoren sind u. a. wie folgt:geopolitisches und wirtschaftliches Klima (global und örtlich),Risiken in Bezug auf Mineralbesitz und Lizenzen, Volatilität vonGold- und anderen Metallpreisen; Betriebs- und Entwicklungsrisiken inBezug auf Bergbau; Betriebsrisiken bei der Arbeit im Ausland; Risikenvon Souveränitätsinvestionen; regulatorisches Umfeld undEinschränkungen, einschließlich gesetzlicheUmweltschutzeinschränkungen und Haftung; Diskrepanzen zwischeneigentlicher und antizipierter Produktion, Mineralreserven undRessourcen und metallurgische Gewinne; Risiken in Bezug auf dieAuswirkungen durch den Verkauf unserer chinesischen Vermögenswerteauf den Betrieb unseres Unternehmens; Risiken in Bezug auf dieIntegration von Integra Gold Corporation; zusätzlicheFinanzierungsbedürfnisse; Wechselkursänderungen; Prozessrisiken;Aktionen von Gemeinden und nicht-staatlichen Organisationen;spekulativer Charakter der Goldexploration; Verwässerung desAktienkurses; Aktienpreisschwankungen; Wettbewerb; Verlust wichtigerMitarbeiter; und Rechtsmängel bei Mineralansprüchen oder Eigentum,sowie jene Faktoren, die in den Abschnitten mit dem Titel"Zukunftsbezogene Aussagen" und "Risikofaktoren in unserer Branche"im neuesten jährlichen Informationsformular (AIF) und Formular 40-Fdiskutiert wurden. Der Leser wird angewiesen, den detailliertenRisikobericht in unserem aktuellen jährlichen Informationsformular(AIF), bei SEDAR unter unserem Unternehmensnamen hinterlegt,sorgfältig zu überprüfen, um ein vollständigeres Verständnis derRisiken und Unsicherheiten, die den Betrieb und dieGeschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflussen können, zu erlangen.Es kann keine Zusicherung dafür geben, dass derartigezukunftsbezogene Aussagen und Informationen tatsächlich zutreffenwerden, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisseerheblich von denen abweichen können, die in derartigen Erklärungenantizipiert wurden. Dementsprechend sollten Sie den hierinenthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen und Informationen keinunangemessenes Vertrauen schenken. Es sei denn, dies ist gesetzlichvorgeschrieben, haben wir nicht vor, die zukunftsbezogenen Aussagenund Informationen kontinuierlich zu aktualisieren, wenn sich dieBedingungen ändern. Anlegerbeziehungen: Krista Muhr, Vice President, InvestorRelations & Corporate Communications, Telefon: +1-604-687-4018 oder1-888-363-8166 oder kristam@eldoradogold.com