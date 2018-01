Eldorado Gold: Hier hilft auch der Goldpreis nicht!

Lieber Leser,

der kanadische Goldproduzent Eldorado Gold betreibt Minen in den Ländern Türkei, Griechenland, Rumänien und Serbien. Die nach Produktion größte Goldmine des Unternehmens befindet sich in der Türkei. Es ist gleichzeitig die größte Goldmine des Landes. Die Ausrichtung des Unternehmens in politisch nicht unbedingt stabilen Regionen hat seinen Preis. Sowohl Investoren als auch Analysten bewerten diesen Umstand mit einem Abschlag.

Abwärtstrend beschleunigte sich zuletzt

Der Kurs der Aktie befindet sich seit mehreren Jahren in einem Abwärtstrend und dieser beschleunigte sich sogar zuletzt deutlich, nachdem zum einen bekannt geworden war, dass das Unternehmen in Griechenland einen Disput mit der Regierung zu bewältigen hat. Zum anderen die Mine in der Türkei auf technische Probleme gestoßen ist.

Erholung bleibt verhalten

Der Goldpreis hat sich zuletzt wieder erholt, somit auch die Eldorado Gold Aktie. Sie ist erneut in den zuvor unterschrittenen Trendkanal gestiegen. Dennoch, positive Signale dürfte man erst ab Kursen oberhalb von 2 US-Dollar je Aktie wahrnehmen. Alles darunter ist aus charttechnischer Sicht kaum relevant. Aktuell bewerten siebzehn Analysten die Aktie. Davon würden nur zwei die Aktie zum Kauf empfehlen, vier würden verkaufen und elf würden halten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.