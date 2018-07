Eldorado Gold: Müssen Sie jetzt handeln?

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert Eldorado Gold per 20.07.2018 bei 1,47 CAD. Eldorado Gold zählt zu "Gold".Nach einem bewährten Schema haben wir Eldorado Gold auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Eldorado Gold hat mit einer Dividendenrendite von 1,45 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,96%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metals & Mining"-Branche beträgt -1,51. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Eldorado Gold-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

Weiterlesen...