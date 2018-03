Eldorado Gold Aktie ist jetzt ein Penny-Stock!

Liebe Leser,

die Eldorado Gold Aktie verliert in den vergangenen beiden Wochen weiterhin deutlich an Wert. Es steht ein Verlust von über 26 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet gibt es keine Anhaltspunkte für Unterstützungen. Die Aktie ist damit in den vergangenen beiden Wochen zu einem Penny-Stock mutiert und notiert aktuell bei 0,83 US-Dollar. Erst Kurse über 1,20 US-Dollar je Aktie dürften für ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.