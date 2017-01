Elbphilharmonie Hamburg feierlich eröffnet

Hamburg (ots) -Heute wurde die Elbphilharmonie Hamburg mit einem Festakt und demersten Konzert eröffnet. Sie ist das neue Herz der Musikmetropole imNorden Deutschlands. In seiner Architektur und seinem Programmvereint das spektakuläre Konzerthaus künstlerische Exzellenz mitmaximaler Offenheit. Entworfen vom Architekturbüro Herzog & de Meuronund exponiert zwischen Stadt und Hafen gelegen, verbindet dieElbphilharmonie einen ehemaligen Kaispeicher mit einem neuen,gläsernen Aufbau mit geschwungener Dachlandschaft. Neben dreiKonzertsälen beherbergt das Gebäude unter anderem ein Hotel und eineöffentlich zugängliche Aussichtsplattform, die den Charakter desneuen Wahrzeichens Hamburgs als "Haus für alle" unterstreicht.Die Feierlichkeiten zur Eröffnung wurden im Großen Saal mit einemFestakt eingeleitet. Dabei sprachen Bundespräsident Joachim Gauck,Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, Jacques Herzog vomArchitekturbüro Herzog & de Meuron und Generalintendant ChristophLieben-Seutter. Unter den Gästen waren die deutsche BundeskanzlerinAngela Merkel und zahlreiche weitere hochrangige Gäste aus Politikund Kultur.Im Großen Saal spielte das NDR Elbphilharmonie Orchester unterseinem Chefdirigenten Thomas Hengelbrock mit dem Chor des BayerischenRundfunks und namhaften Gastsolisten wie Philippe Jaroussky(Countertenor), Hanna-Elisabeth Müller (Sopran), Wiebke Lehmkuhl(Mezzosopran), Pavol Breslik (Tenor) und Bryn Terfel (Bassbariton).Einer der Höhepunkte war die Uraufführung eines eigens für diesenAnlass komponierten Auftragswerks des deutschen GegenwartskomponistenWolfgang Rihm "Reminiszenz. Triptychon und Spruch in memoriam HansHenny Jahnn für Tenor und Großes Orchester". Im Anschluss spielte dasOrchester einen beziehungsreichen Reigen von Werken aus mehrerenJahrhunderten, der einen ersten, überwältigenden Eindruck von dergroßartigen Akustik des Großen Saals gab, die der japanischeStar-Akustiker Yasuhisa Toyota verantwortet. Der Konzertabendgipfelte im Finalsatz von Beethovens 9. Sinfonie, dessen Schlusschor"Freude schöner Götterfunken" auf unübertreffliche Weise die Stimmungangesichts der Eröffnung des neuen Konzerthauses zum Ausdruckbrachte.Während des Konzertes wurde die Fassade der Elbphilharmonie selbstzur Leinwand einer einzigartigen Lichtinszenierung. Die Musik, die imGroßen Saal erklang, wurde in Echtzeit in Farben und Formen übersetztund auf das Gebäude projiziert. Bestaunt von Tausenden vonZuschauern, erstrahlte die Elbphilharmonie als neues Wahrzeichen vorder eindrucksvollen Kulisse aus Stadt und Hafen. Mehr Informationenunter www.elbphilharmonie.com.Pressekontakt:Pressekontakt HamburgMusik:Tom R. Schulz, Elena Wätjen und Julia MahnsPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 40 357 666 258 / -249 / -245presse@elbphilharmonie.dewww.elbphilharmonie.de/pressePressekontakt Kulturbehörde:Enno IsermannTel.: +49 40 428 24 - 207enno.isermann@kb.hamburg.deOriginal-Content von: Elbphilharmonie Hamburg, übermittelt durch news aktuell