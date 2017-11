Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Berlin / Hamburg (ots) -Die Hamburg Marketing GmbH ist mit diversen Econ Awards und einemGrand Prix für aussergewöhnliche Kommunikationsleistung für dieArbeiten zur Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg prämiert worden.Damit schafft es Hamburg Marketing an die Spitze des Award-Rankingsfür Unternehmen und wurde auf der diesjährigen Preisverleihung inBerlin mit dem "Econ Awardee of the Year 2017" ausgezeichnet. AufPlatz zwei folgte der Vorjahressieger Deutsche Telekom AG.Die Kommunikationsleistung wurde in insgesamt dreiEinzelkategorien als preiswürdig bewertet: Die Jury vergab zweimalPlatin ("Corporate Image Campaign" / "PR-/HR-Projekte und-Kampagnen") und einmal Silber ("Digitale Anwendung") an HamburgMarketing sowie Jung von Matt und achtung! als verantwortlicheAgenturen."Dass die Kampagne zur Eröffnung der Elbphilharmonie jetzt nachzahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben auch bei derPreisverleihung des Econ Verlags und der Handelsblatt-Gruppe sopositiv bewertet wird, ist eine wunderbare Bestätigung für unsereArbeit", sagt Michael Otremba, Geschäftsführer Hamburg MarketingGmbH. "Die Basis für diesen Erfolg ist sicherlich eine herausragendeTeamleistung gewesen. Die Zusammenarbeit mit der Hamburger Behördefür Kultur und Medien, der HamburgMusik und unseren Agenturen hatFrüchte getragen und zeigt einmal mehr, was durch gleichsamleidenschaftliche und zielorientierte Kollaboration erreicht werdenkann."Die Elbphilharmonie-Kampagne wurde bereits beim größtenKreativfestival der Welt, dem 64. "International Festival ofCreativity" in Cannes mit einen bronzenen Löwen in der Kategorie PRgeehrt. Zuvor erlangte die Elbphilharmonie-Kampagne auf nationalerEbene wichtigen Auszeichnungen: U. a. gewannen Hamburg Marketing,Jung von Matt und Achtung! beim Deutschen Preis fürOnline-Kommunikation drei Awards in den Kategorien "Strategie desJahres" und "Innovation des Jahres" sowie beste"Multichannel-Kommunikation". Der Art Directors Club für Deutschlandhat beim diesjährigen ADC Wettbewerb die Eröffnung derElbphilharmonie Hamburg ebenfalls als eine der besten Kampagnen desJahres ausgezeichnet. Die Kampagne erreichte einen hervorragendenvierten Platz im Kreativ-Ranking der Top-Ten.Zur Kampagne:Die Hamburg Marketing GmbH hatte die Leadagentur Jung von Mattbeauftragt, für die Stadt Hamburg eine Kampagne zur Eröffnung derElbphilharmonie zu konzipieren. Die Steuerung und Koordinationverantwortete die Hamburg Marketing GmbH gemeinsam mit der HamburgerBehörde für Kultur und Medien und der HamburgMusik gGmbH.Um Hamburgs neues Wahrzeichen in der Öffentlichkeit weit überDeutschland hinaus zum Strahlen zu bringen, wurden zahlreicheKommunikationsmaßnahmen und medienwirksame Leuchtturm-Projekterealisiert. Das Musikprogramm, das Generalintendant ChristophLieben-Seutter und sein Team zusammengestellt haben, steht fürOffenheit, künstlerische Qualität und große Vielfalt. Die Kampagnebaut auf diesem grenzenlosen Musikerlebnis und der einzigartigenArchitektur auf und positioniert das Konzerthaus als Begegnungsortfür alle und als weit sichtbares Symbol für die Kontraste und dieZukunftsfähigkeit der Stadt Hamburg.Über den Econ Award:Der Econ Verlag und die Handelsblatt-Gruppe haben den Preis 2007ins Leben gerufen, um als bedeutende Herausgeber deutschsprachigerMedien im Wirtschaftsbereich gemeinsam die beste CorporateCommunication aus dem deutschsprachigen Raum auszuzeichnen. DieGewinner der Econ Awards werden online sowie im Jahrbuch derUnternehmenskommunikation veröffentlicht (http://www.econforum.de).Pressekontakt:Hamburg Marketing GmbHIngrid Meyer-BosseLeitung UnternehmenskommunikationTel: +49 40 41 11 10 - 638 Fax: +49 40 41 11 10 - 895Mail: ingrid.meyer-bosse@marketing.hamburg.deWeb: www.marketing.hamburg.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell