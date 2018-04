Elbit Systems stärkt mit neuer Niederlassung in Berlin Präsenz auf deutschem Markt

Haifa, Israel (ots/PRNewswire) -Elbit Systems eröffnet im Rahmen der geplanten Ausweitung seinerAktivitäten auf dem deutschen Markt ein Büro in der BundeshauptstadtBerlin.Nach über einem Jahrzehnt erfolgreicher Geschäfte in Deutschlandmit Schwerpunkt auf Aufbau eines Kundenstamms aus den BereichenTechnologie, Industrie und Wirtschaft wird das neue Büro von ElbitSystems in Berlin das wachsende Engagement des Unternehmens auf demMarkt unterstützen. Durch die Übernahme des langjährigenwehrtechnischen Anbieters für die Bundeswehr, TELEFUNKEN RACOMS, imJahr 2004 und die starken Beziehungen zu führenden deutschenVerteidigungsbranchen hat Elbit Systems seine Geschäfte inDeutschland auf eine solide Basis aufbauen können, die sowohlWissenstransfer als auch industrielle Fähigkeiten und Kapazitäten insich vereint. Die Präsenz des Unternehmens auf dem Markt ermöglichtdessen erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Programmen für dieBundeswehr. Hier gehörtnicht nur die Lieferung einer Vielfalt antaktischen Funkgeräten und modernster elektrooptischer Systeme fürden Infanteristen der Zukunft dazu, sondern in Zusammenarbeit mit derDIEHL BGT Defense auch die Entwicklung und Lieferung gerichteterSelbstschutzsysteme vor Infrarotbedrohungen (DIRCM) für denMilitärtransporter A400M von Airbus.Elbit Systems sieht Deutschland als einen wichtigen Markt und alsinternationales Technologie- und Industriezentrum mit hochentwickelten Streitkräften. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlichan der Entwicklung weiterer Kooperationen mit lokaler Industrie undBehörden und will seine Bemühungen hauptsächlich auf dieeinsatzerprobten Systeme und den weltweit gepriesenen technischenVorsprung stützen, um ein breit gefächertes Portfolio an Lösungenanzubieten, den Wissenstransfer auszuweiten und die Produktion vorOrt zu stärken.Elbit Systems hat im Rahmen der langzeitstrategischen Ausrichtungdes Unternehmens seine Aktivitäten in wichtigen europäischen Märktenbeständig ausgebaut. Zu den wohl bekanntesten Beispielen füreuropäische Programme aus der letzten Zeit gehören das UK MilitaryFlight Training System, die 'Smart Vest' für die Beneluxstaaten, dasschweizerische Programm für unbemannte Flugsysteme und die Lieferungvon Selbstschutzsystemen für die A330-MRTT-Flotte der NATO sowie einVertrag über die Belieferung eines europäischen Landes mit einerPalette an Systemen für die elektronische Kampfführung (EW) undsignalerfassende Aufklärung (SIGINT).Ran Kril, der Executive VP für International Marketing & BusinessDevelopment bei Elbit Systems: "Deutschland ist ein Schlüsselmarktund von großer Bedeutung für das beständige Wachstum und die Präsenzvon Elbit Systems in Europa. Wir sind dankbar für die Herausforderungund die Möglichkeit, für eine der weltweit modernsten Streitkräfteeinsatzerprobte Lösungen entwickeln und liefern zu dürfen." Krilweiter: "Wir wollen unsere große Erfahrung einbringen, um denführenden Streitkräften robuste, präzise und vernetzte Lösungenbieten und so etwas zur Entwicklung derdeutschen Verteidigungskräftenund zur deutschen Wirtschaft beisteuern zu können."Über TELEFUNKEN RACOMSTELEFUNKEN RACOMS, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft vonElbit Systems, entwickelt und produziert Produkte und Systemlösungenund ist spezialisiert auf technisch hoch entwickelte Systeme imBereich der Verteidigung und Sicherheit bei Boden-, Luft- undSeeanwendungen. TELEFUNKEN RACOMS ist seit Bestehen der Bundeswehrein innovativer und verlässlicher Vertragspartner. Das 1903gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Ulm war früher als EADSRACOMS bekannt und wurde 2004 in "TELEFUNKEN Radio CommunicationSystems GmbH & Co. KG - TELEFUNKEN RACOMS" umbenannt.Über Elbit SystemsElbit Systems ist ein internationales Hochtechnologieunternehmen,das an vielen Verteidigungs-, Heimatschutz- und Wirtschaftsprogrammenauf der ganzen Welt beteiligt ist. Die Geschäftsfelder desUnternehmens, das sich aus Elbit Systems und seinenTochterunternehmen zusammensetzt, reichen von Luft-, Land- undSeesystemen, sowie Command, Control, Communications, Computers,Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C[4]ISR) überunbemannte Flugsysteme, modernste Elektrooptik, elektrooptischeRaumsysteme und EW-Suites bis hin zu SIGINT-Systemen, Datenfunk- undKommunikationssystemen, Funkgeräten und cyberbasierten Systemen. Einweiterer Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Modernisierung undNachrüstung bestehender Plattformen, der Entwicklung neuerTechnologien für Anwendungen in der Verteidigung, im Heimatschutz undin der Wirtschaft sowie in der Bereitstellung von unterstützendenDienstleistungen wie Schulungen und Simulationsanlagen.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.elbitsystems.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter(https://twitter.com/ElbitSystemsLtd) oder besuchen Sie unserenoffiziellen YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCnHahmwZkl4wddBn5jeHRJQ)-KanalPressekontakt:David VaakninVP, Head of Corporate CommunicationsTel.: +972-77-2946691Handy: +972-52-8000403david.vaaknin@elbitsystems.comNoga HatkevitzCorporate CommunicationsTel.: +972-77-2947541Handy: +972-54-9990424noga.hatkevitz@elbitsystems.comDana Tal-Noyman,Manager, Corporate Communications & DigitalTel.: +972-77-2948809Handy: +972-54-9998809dana.tal@elbitsystems.comOriginal-Content von: Elbit Systems, übermittelt durch news aktuell