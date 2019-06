Elbit Systems erhält Zuschlag für 73-Mio.-Dollar-Auftrag für die Ausrüstung der deutschen Luftwaffe mit DIRCM-System J-MUSIC(TM)

Haifa, Israel (ots/PRNewswire) - Elbit Systems(http://www.elbitsystems.com/) Ltd. (NASDAQ: ESLT) (TASE: ESLT)("Elbit Systems") hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen denZuschlag für einen ca. 73 Millionen US-Dollar schweren Auftrag vonDiehl Defence GmbH & Co. KG ("Diehl Defence") über die Lieferung desgerichteten Infrarot-Selbstschutzsystems J-MUSIC(TM) (DirectedInfrared Counter Measure, DIRCM) für den Airbus A400M der deutschenLuftwaffe erhalten hat. Der Auftrag erstreckt sich über vier Jahre.Elbit Systems wird bei der Integration der DIRCM-AnlageJ-MUSIC(TM) in die Selbstschutzanlage DASS (Defensive Aid SubSystems) des A400M eng mit DIEHL Defence und Airbus Defence and Spacezusammenarbeiten.Elad Aharonson, General Manager von Elbit Systems ISTAR Division:"Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt für uns. Wir sind stolzdarauf, ein bewährter Lieferant der Bundeswehr zu sein, und auf diefortgesetzte Zusammenarbeit mit den Unternehmen Diehl Defence undAirbus Defence and Space. Dieser Zuschlag ist eine weitereBestätigung der Produkt- und Systemreife unseresDIRCM-Selbstschutzsystems und beweist den hohen Grad an Vertrauen derAnwender in diese Technik."Über Elbit SystemsElbit Systems ist ein internationales Hochtechnologieunternehmen,das an vielen Verteidigungs-, Heimatschutz- und Wirtschaftsprogrammenauf der ganzen Welt beteiligt ist. Die Geschäftsfelder desUnternehmens, das sich aus Elbit Systems und seinenTochterunternehmen zusammensetzt, reichen von Luft-, Land- undSeesystemen und Command, Control, Communications, Computers,Intelligence, Surveillance and Reconnaissance ("C4ISR") überunbemannte Flugsysteme, modernste Elektrooptik, elektrooptischeRaumsysteme und EW-Suites bis hin zu SIGINT-Systemen, Datenfunk- undKommunikationssystemen, Funkgeräten und cyberbasierten Systemen sowieMunition. Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens liegt in derModernisierung und Aufrüstung bestehender Systeme, der Entwicklungneuer Technologien für Anwendungen in der Verteidigung, imHeimatschutz und in der Wirtschaft sowie in der Bereitstellung vonSupportdiensten wie Schulungen und Simulationsanlagen.Weiterführende Informationen können Sie auf www.elbitsystems.com,Twitter (https://twitter.com/ElbitSystemsLtd) oder unseremoffiziellen Youtube(https://www.youtube.com/channel/UCnHahmwZkl4wddBn5jeHRJQ)-Kanalfinden.Diese Pressemitteilung enthält 'zukunftsgerichtete Aussagen' (imSinne von Section 27A des Securities Act von 1933, in gültigerFassung, und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934, ingültiger Fassung) in Bezug auf Elbit Systems Ltd. und/oder ihreangeschlossenen Unternehmen (zusammenfassend das Unternehmen), diesich nicht auf historische oder aktuelle Daten bzw. Fakten beziehen.Diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen sich auf Erwartungen,Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Führung. Diezukunftsgerichteten Aussagen sind im Sinne der US-Gesetzgebung(Safe-Harbor-Klausel des Private Securities Litigation Reform Act von1995 in gültiger Fassung) getätigt worden. Diese Aussagen stellenkeinerlei Garantie für die zukünftige geschäftliche Entwicklung darund beinhalten bestimmte Risiken und Unwägbarkeiten, die schwervorhersagbar sind. Daher können tatsächliche zukünftige Ergebnisse,Geschäftszahlen und Trends aufgrund einer Vielzahl von Faktorenerheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. DieseFaktoren können sein: Umfang und Laufzeit der Kundenverträge;behördliche Vorschriften und Genehmigungen; Änderungen bei derVerteilung der staatlichen Haushaltsmittel; generellemarkttechnische, wirtschaftliche und politische Bedingungen in denLändern, in und mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt, wie z. B.Israel und die USA; Abweichungen von prognostizierter zurtatsächlicher Programm-Performance, wie z. B. die Fähigkeit beilangfristigen Festpreisaufträgen Gewinne zu erzielen; und dieErgebnisse gesetzlicher und/oder regulatorischer Verfahren. Die o.a. Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit undweiterführende Informationen sind dem neuesten Jahresabschlussberichtvon Elbit Systems Ltd. in Form 20-F zu entnehmen, der derUS-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vorliegt. Sämtlichezukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich für den Zeitpunktder Veröffentlichung dieser Mitteilung. Das Unternehmen aktualisiertseine zukunftsgerichteten Aussagen nicht.Elbit Systems Ltd., das Logo, die Marke, sowie Produkt-, Dienste-und Verfahrensbezeichnungen in dieser Pressemitteilung sind Markenoder Dienstleistungsmarken der Elbit Systems Ltd. oder seinerangeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Marken-, Produkt- undVerfahrensbezeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Das Nennen oder die Nutzung eines Produkts, Dienstes oder Verfahrens, das nicht von Elbit Systems Ltd. stammt, stellt keine Empfehlung, Befürwortung, Zugehörigkeit oder Billigung des Produkts, Dienstes oder Verfahrens durch Elbit Systems Ltd. dar. Keine der hierin enthaltenen Bestimmungen kann dahin gehend ausgelegt werden, dass jegliche Lizenzen oder Rechte unter irgendwelchen Patent-, Urheber-, Marken- oder anderen intellektuellen Eigentumsrechten von Elbit Systems Ltd. oder dritten Parteien stillschweigend, per Rechtsverwirkung oder anderweitig gewährt werden.