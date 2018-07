Elbit Systems bringt mit Hermes 900 StarLiner ein neues unbemanntes Luftfahrzeug für den Einsatz im zivilen Luftraum auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Haifa, Israel (ots/PRNewswire) -Elbit Systems beginnt den globalen Vertrieb des Hermes(TM) 900StarLiners, ein leistungsstarkes und richtungweisendes unbemanntesLuftfahrzeugsystem für mittlere Höhen mit langer Flugdauer (MediumAltitude Long Endurance, MALE / Unmanned Aircraft System, UAS) undSchlechtwetterfähigkeit. Da das UAS vollständig dem StandardizationAgreement (STANAG) 4671 der NATO entspricht, kann es sicher in denzivilen Lauftraum integriert werden und sich denselben Luftraum mitbemannten Luftfahrzeugen teilen. Zum Abschluss einer umfassenden,einjährigen Flugerprobung sind mit dem Hermes 900 StarLiner von derzivilen Luftfahrtbehörde (Civil Aviation Authority) abgenommene Flügeim Masada National Park in Israel durchgeführt worden. Eine Serie vonHermes 900 StarLiner (im UAS-15-Programm der Schweiz bekannt alsHermes 900 HFE) wird zurzeit für die Schweizer Armee gebaut und soll2019 ausgeliefert und in das nationale Luftraumsystem (NAS) derSchweiz integriert werden.Sicherheitsrelevante Ereignisse wie der Zusammenbruch des ISIS undverschiedene andere geopolitische Spannungen haben europäische Länderveranlasst, die Verteidigungsanstrengungen von der Einbindung in weitentfernten Konflikten weg und wieder hin zu den sich verstärkendenHerausforderungen im Bereich Heimatschutz und Schutz derLandesgrenzen auszurichten. Dieser Wandel hat zu einem wachsendenBedarf an modernsten und vollentwickelten unbemanntenLuftfahrzeugsystemen (UAS) geführt, die sicher in den zivilenLuftraum integriert werden können und die technologischen Fähigkeitenbieten, die für eine effiziente und sichere Durchführung komplexerEinsätze im Bereich Heimatschutz und Grenzsicherung erforderlichsind. Aufbauend auf langjähriger Erfahrung durch viele Einsatzstundender Hermes 900 und Hermes 450 und deren bewährter Technik, hat ElbitSystems einen umfassenden mehrjährigen F&E-Vorschungsaufwandbetrieben, mit dem Ziel, ein ausgereiftes UAS bauen zu können, dasden zivilen Luftraumvorschriften entspricht und sicher in dieeuropäische Luftraumstruktur integriert werden kann.Um die strengen Sicherheits- und Zulassungsanforderungen derVorschriften für den gemeinsam genutzten Luftraum erfüllen zu können,mussten alle Bauteile und Komponenten der Hermes 900 StarLiner in100%iger Übereinstimmung mit der STANAG 4671 konstruiert undmodernste Avionik eingebaut sein. Dazu gehören kooperative undnicht-kooperative Erkennungs- & Vermeidungs-Systeme zum Erfassen undAusweichen von Hindernissen mithilfe eines innovativenLuft-Luft-Radarsensors, Geländewarnsystem (TAWS), Start- undLandeautomatik bei minimaler Sicht, redundanter Breitband-Datenlinkfür Line-Of-Sight(LOS)- und Beyond-Line-Of-Sight(BLOS)-Übertragungensowie Schlechtwetterfähigkeit inklusive Enteisung und Festigkeitgegen direkte Blitzeinschläge. Diese technischen Verbesserungenermöglichen es dem Luftfahrzeug sowohl bei meteorologischen Sicht-als auch Instrumentenflugbedingungen zu operieren, während derleistungsstarke, für Düsentreibstoffe geeignete Antrieb (Heavy FuelEngine, HFE) für bessere Steigraten, längere Missionszeiten, größereEinsatzhöhe und höhere Maximalgeschwindigkeit sorgt.Elad Aharonson, Executive Vice President und General Manager vonElbit Systems ISTAR Division: "Indem wir das steigendeSicherheitsbedürfnis vorausgesehen haben, das den Einsatz unbemannterLuftfahrzeuge im selben Luftraum mit zivilen bemannten Flugzeugenerforderlich macht, konnten wir diesen Durchbruch erreichen. Wirverfolgen unseren Ansatz der technischen und technologischenInnovation auf Basis einer umfangreichen Einsatzerfahrung und wollenunseren Kunden modernste und vollentwickelte Systeme bieten, die demaufkommenden nationalen Sicherheitsbedürfnis mit erhöhter Effizienzund Sicherheit gerecht werden können."Über Elbit SystemsElbit Systems ist ein internationales Hochtechnologieunternehmen,das an vielen Verteidigungs-, Heimatschutz- und Wirtschaftsprogrammenauf der ganzen Welt beteiligt ist. Die Geschäftsfelder desUnternehmens, das sich aus Elbit Systems und seinenTochterunternehmen zusammensetzt, reichen von Luft-, Land- undSeesystemen, sowie Command, Control, Communications, Computers,Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) über unbemannteFlugsysteme, modernste Elektrooptik, elektrooptische Raumsysteme undEW-Suites bis hin zu SIGINT-Systemen, Datenfunk- undKommunikationssystemen, Funkgeräten und cyberbasierten Systemen. Einweiterer Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Modernisierung undNachrüstung bestehender Plattformen, der Entwicklung neuerTechnologien für Anwendungen in der Verteidigung, im Heimatschutz undin der Wirtschaft sowie in der Bereitstellung von unterstützendenDienstleistungen wie Schulungen und Simulationsanlagen.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.elbitsystems.com. 