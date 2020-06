El Salvador hebt strenge Corona-Quarantäne auf

SAN SALVADOR (dpa-AFX) - El Salvador hat mit der Lockerung seiner strengen Anti-Corona-Maßnahmen begonnen.



"Die Quarantäne ist vorbei, aber das Infektionsrisiko ist noch größer als zuvor", betonte Präsident Nayib Bukele am Dienstag auf Twitter. In fünf Phasen soll bis zum 21. August die Wirtschaft des mittelamerikanischen Landes wieder komplett hochgefahren werden. In einem ersten Schritt sind ab Dienstag unter anderem der Bau, Lieferungen von Online-Bestellungen sowie der Betrieb von Schönheits- und Friseursalons für Kunden mit Terminen wieder erlaubt.

El Salvador war eines der ersten Länder der Region mit strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Noch vor der ersten bestätigten Infektion im Land rief Bukele einen Notstand aus. Seit dem 21. März galt eine strenge Ausgangssperre. Wer diese missachtete, wurde festgenommen und für bis zu 30 Tage in ein "Eindämmungszentrum" gesteckt. Menschenrechtler berichteten, dass es zu willkürlichen Festnahmen komme. Wegen der Maßnahmen stritt sich Bukele auch mit dem Verfassungsgericht des Landes, dessen Urteil gegen den Freiheitsentzug ohne gesetzliche Grundlage er missachtete.

Bislang wurden in El Salvador, das rund sechs Millionen Einwohner hat, 3941 Infektionen mit dem Coronavirus und 76 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung registriert. 2041 Patienten gelten als genesen. Zuletzt kamen innerhalb von 24 Stunden 115 neue Infektionsfälle und zwei Tote hinzu./aso/DP/fba