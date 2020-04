El Nino Ventures: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "H&R Block":

Am 22.04.2020 ging die Aktie El Nino Ventures an ihrem Heimatmarkt Venture mit dem Kurs von 0.03 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Wie El Nino Ventures derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2,36. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von El Nino Ventures zahlt die Börse 2,36 Euro. Dies sind 98 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 98,31. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber El Nino Ventures. Es gab insgesamt ein positive und zwei negative Tage. An 11 Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält El Nino Ventures daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält El Nino Ventures von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der El Nino Ventures-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,03 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,03 CAD) weicht somit 0 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (0,03 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent Abweichung). Die El Nino Ventures-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die El Nino Ventures-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.