Ekosem-Agrar AG: Interview mit CFO Wolfgang Bläsi auf der Münchener Kapitalmarktkonferenz

Sehr geehrter Herr Bläsi, Ekosem-Agrar, der Name deutet es schon ein wenig an, ist ein Unternehmen, das im Agrarsektor tätig ist. Da Sie als Vorstandsmitglied Ihr Unternehmen jedoch mit am besten kennen dürften, würde ich Sie zunächst einmal bitten, unseren Leserinnen und Lesern die Ekosem-Agrar vorzustellen.

Antwort von Wolfgang Bläsi: Die kürzeste Zusammenfassung von dem, was Ekosem-Agrar tut, ist sicherlich: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung