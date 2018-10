Erfurt (ots) -Musikalisch wird es am Samstag im Medienmagazin "Timster" (KiKA):Moderator Tim Gailus rappt gemeinsam mit seinem Studiogast Eko Freshund Kinderreporter Hannes spricht mit Samy Deluxe über die neueAnimationsserie "Max und Maestro" (hr) in der Sendung "Timster -Musikstudio" am 13. Oktober um 17:45 Uhr bei KiKA.Tipps von den ganz Großen aus der MusikszeneDer bekannte Rapper Eko Fresh ist zu Gast bei "Timster" underzählt, wie seine Musikkarriere begann. Er gibt viele Tipps - auchfür diejenigen, die kein Instrument spielen können. Tim und Eko holenmit Apps das Musikstudio nach Hause und so gibt es am Ende einenTimster-Rap mit Eko Fresh.Die neue Animationsserie "Max und Maestro" (hr) versprichtmusikalische Abenteuer zwischen Klassik und Hiphop bei KiKA. DerHiphop-Star Samy Deluxe übernahm für die Serie nicht nur dieSprechrolle des Vaters Wesley, sondern ist auch - gemeinsam mit dembekannten französischen Rapper Akhenaton - für den Titelsongverantwortlich. Kinderreporter Hannes interviewt ihn und erfährt,worauf es beim Musik machen ankommt und wie sich der Künstler fürsoziale Projekte engagiert.Jeden Samstag um 17:45 Uhr spürt Moderator und Medienkenner Timbei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) die neuesten Entwicklungen derMedienwelt auf und ist zwischen den Sendungen auf kika.de/timster fürdie jungen Zuschauer erreichbar."Timster" ist eine Ko-Produktion der Sender rbb (Rubrik Bücher undApps) und NDR (Kino, Film und Comedy-Rubrik) unter Federführung vonKiKA (Tutorials, Gaming und Rahmenmoderation). VerantwortlicheRedakteurin der Sendung "Timster - Musikstudio" ist SteffiWarnatzsch-Abra (KiKA).Weitere Informationen sowie Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Die Folgen des Medienmagazins sind auf kika.de und im HbbTV unter demRed Button abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell