Eklatante Sicherheitsmängel: Plusminus schleust Bombenattrappe in Güterzug

Köln (ots) - ~Das WDR-Team von Plusminus (heute 21.45 Uhr imErsten) ist auf massive Sicherheitslücken im Schienengüterverkehrgestoßen. Ein Reporter konnte sich ungehindert Zutritt zu einemunverschlossenen Güterzug verschaffen und ungestört eineBombenattrappe hinterlegen.Lokführer berichten in Plusminus, dass es derzeit kaum eineKontrolle darüber gebe, wer einen Güterbahnhof betrete und eineGüterlok besteige. So bleibe dann auch ungeklärt, ob jemand überhauptdienstfähig sei und seine Ruhezeiten eingehalten habe. Dadurch könnees zu Unfällen auf der Strecke kommen.Jörg Hensel von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG,Betriebsratsvorsitzender DB Cargo und im Aufsichtsrat der DB, fordertkonkrete Maßnahmen:"Wenn so etwas möglich ist (...) dann ist das der Beweis, dass dasSystem Lücken hat. Das würde zum Beispiel durch die digitaleFahrerkarte und auch mehr Überwachung (...) wesentlich besser werden,beziehungsweise nahezu ausgeschaltet.Eine digitale Fahrerkarte für Eisenbahner könnte für mehrSicherheit sorgen. Sie ist im Güterverkehr, z.B. bei LKW-Fahrern,bereits eingeführt.Das Bundesverkehrsministerium äußert sich auf Nachfrage nichtkonkret zu den Recherchen von Plusminus. Ganz allgemein seien "dieEisenbahnen verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen(Betreiberverantwortung)". Das Eisenbahnbundesamt (EBA) überprüfe imRahmen seiner "Aufsichtstätigkeit u. a., ob die Eisenbahnunternehmendieser Verpflichtung nachkommen".Das Eisenbahnbundesamt hingegen erklärt gegenüber Plusminus, dass"die Sicherung gegen Eingriffe durch Dritte in den Schienenverkehr(...) nicht in seinen Kompetenzbereich" fiele.