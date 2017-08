Unterföhring (ots) -- Stimmungsgeladene Sendung mit Sky-Experte Reiner Calmund, NFLSuperbowl-Champion Sebastian Vollmer, Sportkommentator Christoph"Icke" Dommisch, Rennrodler Felix Loch sowie Panagiota Petridouund Matze Knop- Gegensätzliche Themen: junge Torschützen, die ältestenSportler, Karnevalsverkleidungen, kuriose Fanclubs und dieLieblingssportarten der Deutschen- Am 31. August um 20.15 Uhr nur auf Sky 1 sowie Sky On Demand,Sky Go und Sky Ticket29. August 2017 - Nach dem erfolgreichen Auftakt der zweitenStaffel "Eine Liga für sich" vergangene Woche, geht's in der zweitenFolge wieder ordentlich zur Sache. Bei dem redegewaltigemGäste-Lineup ahnt Moderator Frank Buschmann schon vor Beginn derShow, was ihn erwartet: "Calli ist schlimmer als ich. Wenn er einmalredet, hört er nicht mehr auf." Und der Sky-Experte bestätigt: "Ichwürde ganz gerne gewinnen. Da bin ich ehrgeizig." Doch "Buschi"Buschmann ahnt noch nicht, was dann kommt. Während der laufendenSendung wird er nämlich von Reiner Calmund aus dem Studio geworfen.Wieso, weshalb und warum sehen die Zuschauer am Donnerstag, 31.August, um 20.15 Uhr auf Sky 1 und in der Wiederholung am Freitag, 1.September um 21 Uhr auf Sky Bundesliga 1 HD sowie auf Sky On Demand,Sky Go und Sky Ticket.Die zweite Sendung startet gleich zu Beginn sportlich für dieTeamkapitäne Sebastian Vollmer und Felix Loch, als sie sich imWeitsprung gegen Buschi messen müssen. Anschließend geht's weiter mitKarnevalskostümen von Fußballern. Dabei öffnet auch Reiner Calmunddas Fotoalbum und verrät sein kuriosestes Kostüm: "Ich bin mal als'Bill' von 'Tokio Hotel' gegangen. Das war aber die Idee meinerFrau." Matze Knop meint zum Beweisfoto: "Mich erinnerst du eher an'Vera am Mittag'", und sorgt damit für großes Gelächter im Publikum.Außerdem geht es in der Show um "Kuschel-Ultras", kuriose Fan-Namenund der Deutschen liebste Sportarten. Im spannenden Finale müssensich die Teamkapitäne Loch und Vollmer dann im Gewichtziehenbeweisen, während ihre Teams Fragen beantworten. Wer am Schluss dengroßen "Eine Liga für sich"-Pokal in den Händen halten darf, sehendie Zuschauer am Donnerstag um 20.15 Uhr nur auf Sky 1.Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabezwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinanderantreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihrsportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungenihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punktevergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitgliedeine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderenTeam-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mitden meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderesFormat im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und dasnicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "ALeague of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der"Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit 2010überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. Die deutsche Version wirdvon RedSeven Entertainment produziert.Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalenSerienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SDals Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HDist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungensind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich undräumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juli2017).Pressekontakt:Stephanie SchlayerExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell