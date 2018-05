Eklat im Athener Zoo vor Tierschutz-Demo - Wird Griechenland Delfin-Shows und Delfin-Importe nach Intervention deutscher Tierschützer mit EU-Abgeordneten stoppen?

Hagen (ots) - Die beiden deutschen Tierschutzorganisationen ProWalaus Radolfzell und das Hagener Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)hatten am vergangenen Sonntag zusammen mit dem PanhellenischenTierschutz- und Umweltverband und dem EU-Abgeordneten Stefan B. Eckeine Demonstration mit rund 80 Tierfreunden vor dem Attica Zoo mitseinem Delfinarium in Athen veranstaltet.Zum Eklat kam es bereits ein Tag zuvor, als derProWal-Geschäftsführer, Andreas Morlok, der zuvor kritisch über dasDelfinarium im Attica Zoo mit Bild- und Videomaterial berichtethatte, bei einem Besuch aus dem Zoo verwiesen wurde. DerEU-Abgeordnete Stefan B. Eck durfte mit seiner Assistentin SandraGabriel und dem WDSF-Geschäftsführer Jürgen Ortmüller die Delfin-Showinspizieren.Der Athener Zoodirektor Jean-Jacques Lesueur und der DelfintrainerRobert Gojceta beantworteten der Abordnung bereitwillig Fragen zuihrer Definhaltung. Laut ProWal sei das vom Zoo angebotene undangebliche "Bildungsprogramm mit Delfinen" in den kleinen Betonbeckennichts anderes als eine getarnte Show, bei der das zahlende Publikumunterhalten werden soll. Solch eine Show, bei der Tiere inöffentlichen Anlagen verwendet werden, sei jedoch laut griechischemGesetz (4039/2012, Art. 12) strikt verboten, so ProWal. DerZoodirektor behauptete jedoch, dass dieses Gesetz nur für Zirkussegilt, jedoch nicht für seinen Zoo.Lesueur wolle das Delfinarium sofort schließen, wenn er eineMöglichkeit sehen würde, die sieben Delfine in seinem Zoo in einebetreute Meeresbucht abzugeben, sagte er dem WDSF-Geschäftsführer.Auf eine Nachzucht wolle Lesueur auf jeden Fall verzichten. Da diesieben Delfine in dem Zoodelfinarium aus unterschiedlichenHerkunftsländer stammten, sei jedoch ein sofortiger Transfer nichtmöglich, zumal Delfine in ihren ursprünglichen Meeresbereichen ihrerHerkunft wieder ausgewildert werden müssten und es dort derzeit keineentsprechenden Sanktuarien gebe, so Lesueur.ProWal und WDSF fordern von der Delfinarienindustrie bereits seitmehr als zehn Jahren, betreute Meeresbuchten für die Rückführung derDelfine bei Delfinarienschließungen zu schaffen, zumal nach etwa 60Schließungen in West-Europa in den letzten Jahren die restlichen 30Delfinarien übervoll mit Delfinen seien und die Zuchtbemühungen immernoch fortgesetzt würden.Der EU-Abgeordnete Stefan B. Eck hatte am Montag, den 07. Mai2018, im Rahmen der Delfinschutzinitiative von WDSF und ProWal einGespräch mit dem Landwirtschaftsminister Evangelos Apostolou undappellierte, dass Griechenland seine bereits vorhandenen Gesetzeeinhalten müsse.Apostolou beauftragte im Beisein von Stefan Eck den alstierfreundlich einzustufenden griechischen Parlamentarier GiorgosDimaras (Umweltausschuss), der an dem Treffen teilnahm, mit demEntwurf eines Gesetzesvorschlags hinsichtlich einer neuen Regelungfür Delfinarien in Griechenland. Der Gesetzentwurf soll direkt nachder Sommerpause im Parlament beraten werden, so berichtet Stefan Ecknach Informationen aus gut informierten Kreisen.Eck hatte gleichentags ein weiteres Treffen zusammen mit GiorgusDimaras und anderen Parlamentsmitgliedern des griechischenUmweltausschuss, bei dem alle Aspekte nochmals eingehend vertieftwurden.WDSF und ProWal hoffen, dass ihre Forderung Delfin-Shows zuverbieten und ein Importverbot von Delfinen nach Griechenland zuerlassen bei dem Gesetzesentwurf Berücksichtigung finden. Sie gebenebenso wie Eck zu bedenken, dass ein Boykott Griechenlands alsUrlaubsdestination durch enttäuschte europäische Tierfreunde zuenormen Einnahmeverlusten in der für das Krisenland so wichtigenTourismusbranche führen könnte.WDSF-Geschäftsführer Jürgen Ortmüller: "Unsere Aktion inGriechenland zusammen mit den politischen Aktivitäten von Stefan Eckvom EU-Parlament war bisher ein sehr guter Erfolg der beispielhaftfür andere europäische Länder sein kann und das werden wir forcieren.Die sensiblen Delfine gehören definitiv nicht in Gefangenschaft. EinImportverbot von Delfinen wäre das mittelfristige Aus derGefangenschaftshaltung in Griechenland."Pressekontakt:Jürgen OrtmüllerWDSF-Gesellschafter-GeschäftsführerMobil: 0151 24030 952Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)Möllerstr. 1958119 HagenTelefon +49 / (0)2334 - 919022Telefax +49 / (0)2334 - 919019E-Mail: wds-forum@t-online.deWebseite: www.wdsf.deWikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wal-_und_Delfinschutz-ForumOriginal-Content von: Journal Society GmbH, übermittelt durch news aktuell