Eka arbeitet mit Microsoft zusammen, um die Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen auf der ganzen Welt zu erleichtern

New York (ots/PRNewswire) -Die auf Microsoft Azure betriebene Lösungssuite soll Unternehmen dabei helfen, in der „Zeit der Selbstverpflichtungen" ihre Netto-Null-Ziele zu erreichenEka Software Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Lösungen für das Finanzmanagement, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit Microsoft zusammenarbeitet, um eine umfassende Lösungssuite anzubieten, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Auswirkungen auf den Klimawandel zu reduzieren und sie dabei unterstützt, durch ihre Nachhaltigkeitsinitiativen einen positiven Wandel zu bewirken.Das gemeinsam vermarktete Endprodukt besteht aus anspruchsvollen, cloudbasierte Nachhaltigkeitslösungen für Unternehmen. Es ermöglicht die Nachverfolgung, Messung und aussagekräftige Analyse des Kohlenstoffverbrauchs, der Lieferantenbeziehungen, der Unternehmensführung, des Personalmanagements und der Kreislaufwirtschaft.Die Gründung des International Sustainability Standards Board (ISSB) auf der jüngsten COP26-Konferenz ist ein wichtiger Schritt zur weltweiten Angleichung der ESG-Berichterstattung. Unternehmen auf der ganzen Welt setzen sich Ziele, um ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren und Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dabei ist ihnen bewusst, dass von ihnen erwartet wird, dass sie einen konkreten und glaubwürdigen Nachweis über ihre Nachhaltigkeitsbemühungen erbringen.Auf Grund des zunehmenden Erwartungsdrucks suchen Nachhaltigkeits- und Finanzverantwortliche nach umfassenden Lösungen, die die Erhebung relevanter ESG-Daten und die Berichterstattung standardisieren, und die ihnen dabei helfen, ihre „große Selbstverpflichtung" zu erfüllen und zu messen, inwiefern Sie ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.Die umfassende Lösungssuite von Eka, die auf Microsoft Azure läuft, ermöglicht Unternehmen eine komplette Verfolgung ihrer Kohlenstoffemissionen in Echtzeit. Durch den Einsatz der bewährten hybriden Azure Cloud-Technologie und die Nutzung von vorgefertigten Frameworks und analytischen Dashboards in der Lösung für ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung von Eka, können Unternehmen ihre Berichte gemäß den von der Industrie vorgeschriebenen Rahmenwerken erstellen und ihren ökologischen Fußabdruck über alle Emissionsquellen hinweg reduzieren.Manav Garg, CEO und Gründer von Eka, kommentiert: „Die ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung erfährt viel Aufmerksamkeit, aber noch besteht wenig Klarheit, und die Unternehmen haben nach wie vor mit einer Vielzahl von Berichtsstandards und Rahmenwerken zu kämpfen. Die starke, vertrauensvolle Beziehung zwischen Microsoft und Eka ist zentral für diese spannende Zusammenarbeit, und wir verpflichten uns, Unternehmen die Unterstützung zu bieten, die sie für ihre ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung benötigen. So können sie die Chancen ergreifen, die der Welt von heute und den kommenden Generationen zugutekommen.""Ahmed Mazhari, Präsident von Microsoft Asia, sagte: „Wir bei Microsoft wissen, dass Nachhaltigkeit entscheidend ist, wenn wir die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Bedürfnisse von heute und in den kommenden Jahren erfüllen wollen. In der gegenwärtigen Landschaft mit einer Vielzahl von Berichtsrahmen werden proaktive Lösungen wie die von Eka unsere Kunden auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen. In der gegenwärtigen Landschaft mit einer Vielzahl von Berichtsrahmen werden proaktive Lösungen wie die von Eka unsere Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit unterstützen. Wir freuen uns, dass Eka die Leistungsfähigkeit von Microsoft Azure für seine Cloud-Lösungen nutzt, um es Führungskräften globaler Unternehmen zu ermöglichen, ihre Geschäftsstrategien zu erweitern und ihre Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen."Das Produkt der Kooperation gibt Unternehmen Zugriff auf vorgefertigte Frameworks für die Berichterstattung nach verschiedenen Branchenstandards wie GRI, SDG, SASB, CDP, TCFD, SECR, GRESB und BRSR. Mit der hochgradig konfigurierbaren, plattformgesteuerten Lösung von Eka können Unternehmen problemlos weitere Rahmenwerke erstellen, wenn sich ihre Anforderungen und Vorschriften weiterentwickeln und neue Formen annehmen. Gemeinsam mit Microsoft wird Eka Unternehmen dabei helfen, den Wert und Nutzen von ESG- und Nachhaltigkeitsberichten voll zu erschließen.Eka stellt über seine Cloud-Plattform agile SaaS-Lösungen für über 100 Kunden weltweit bereit, die geschäftskritische Workflows in den Bereichen Beschaffung, Handel und Risiko sowie in der Lieferkette, für Nachhaltigkeitsinitiativen und Treasury digitalisieren. Als offizieller Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) hat sich Eka verpflichtet, die Prinzipien des UNGC in seine Geschäftspraktiken zu integrieren: Durch seine vielseitige, leistungsstarke Cloud-Plattform möchte Eka die ganzheitliche Transformation von Unternehmen für alle relevanten Stakeholder, wie Mitarbeiter, Kunden, Partner und Lieferanten voranbringen.Informationen zu Eka Software SolutionsEka Software Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Cloud-Lösungen, die eine ganze Reihe von Arbeitsabläufen von der Beschaffung bis zum Zahlungsverkehr vereinheitlichen. Die plattformbasierten Lösungen für Rohstoff- und Lieferkettenmanagement, Source-to-Pay, Treasury und Nachhaltigkeit helfen Kunden, komplexe Herausforderungen zu meistern und ihre digitale Reise in einem sich ständig verändernden Umfeld zu beschleunigen. Mit über 550 Mitarbeitern unterstützt Eka mehr als 100 Kunden weltweit und verfügt über eine ausgewiesene Branchenexpertise bei der Unterstützung von Kunden bei der digitalen Transformation und der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen in einem Umfeld ständigen Wandels. Lesen Sie mehr unter www.eka1.com.Kontakt für die Medien:Sharmita Mandal Sharmita.mandal@eka1.com Director Global CommunicationsEka Software SolutionsPressekontakt:+91 99809 89704Original-Content von: Eka Software Solutions, übermittelt durch news aktuell