Eiweiße deutlich teurer als Kohlenhydrate / Buchautor Stephan C. Daniel präsentiert Ernährungskomödie (FOTO)

München (ots) -Der Mensch braucht verschiedene Bau- und Betriebsstoffe. Manspricht, wenn man Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette sagt, allgemeinvon den Nährstoffen. Im Unterschied zu Vitaminen, welche einen nichternähren!Die Betriebsstoffe des Körpers sind Kohlenhydrate und Fette. DerBaustoff des Körpers ist Eiweiß."Der Körper benötigt etwa 1 Gramm vollwertiges Eiweiß pro KiloKörpergewicht. Täglich! Viele wissen das nicht!", ergänzte Stephan C.Daniel, Buchautor, vergangene Woche auf seiner ersten Lesung inMünchen. Zum Publikum zählten Vertreter des Ernährungsministeriumsund des Lehrerverbands. Die Gäste wurden von Moderatorin AlejandraBeltrán Cuevas (bekannt aus SKY - "Master Chef") durch den Abendbegleitet.Das Projekt "Mit Essen Spielt Man" besteht aus einer Komödie("Baudelaire der Spitzenkoch" bodlär gesprochen) und einem Lernspielfür Ernährung "Jeu-d'oeuvre" (schödöwre gesprochen).Das Besondere an dem Roman ist also, dass es sich dabei um eineErnährungskomödie dreht. Denn die Zahl der fettleibigen Menschen inDeutschland steigt weiter. Laut aktueller Studie der TK (TechnikerKrankenkasse) hat knapp die Hälfte der Bevölkerung einen BMI (BodyMaß Index) von über 25 und die Weltgesundheitsorganisation stuftErwachsene mit diesem BMI als übergewichtig ein. Um solche Faktenbesser verarbeiten zu können, hat Daniel seiner Komödie einenauktorialen Erzähler gegönnt.In der Komödie entwickelt der Protagonist (Baudelaire) im Laufeder Geschichte, in der er einige spannende Reisen unternimmt, u. a.auch Spielideen für ein Ernährungs-Lernspiel.Der Autor weiter: "Eiweiße sind deutlich teurer als Kohlenhydrate!Viele greifen daher zu einer günstigeren Alternative, wie etwaWeizen. Wenn Du allerdings mit Weizen Deinen täglichen Eiweißbedarfdecken möchtest, gehst Du unweigerliche auseinander! Weil Weizengleichzeitig Unmengen an überschüssiger Energie mitliefert, die Dunie und nimmer im Alltag verbrennen kannst!" Daniel fordert deshalbLebensmittelhandel und Gastronomie auf, nun endlich mehrVerantwortung zu übernehmen und Verbraucher deutlich aktiver alsbisher bei einer gesunden Ernährungsweise zu unterstützen.Im Preisvergleich der Kohlenhydrate und Eiweiße landet Weizen ganzweit vorne! Doch dies ist eine Mischmädchenrechnung, denn pflanzlicheEiweiße liefern nur unvollständige Eiweiß-Profile, wenn man sich die"Biologischen Wertigkeit" einmal genauer ansieht. Wesentlichinteressanter sind Kürbis, Sonnenblumenkerne oder Haferflocken.Lernziel:Finde heraus, welches Lebensmittel zu welcher körperlichenBeanspruchung passt.Das Preisleistungsspiel (eine von vier insgesamt Spielideen) hatdas Ziel, die Bau- und Betriebsstoffe des Körpers besserunterscheiden zu können. Man lernt etwa, dass sämtliche tierischenNahrungsmittel keine Kohlenhydrate und keine Ballaststoffe enthalten.Außerdem, was es einen etwa kostet, wollte man seinen täglichenEiweiß- oder Kohlenhydratebedarf einzig durch ein bestimmtesLebensmittel decken.Dabei wünscht sich der Autor die Diskussion. Denn obwohlbeispielsweise Brokkoli ein günstiger Eiweiß ist, ergibt es keinenSinn, sich am Tag 5 bis 10 Kilo Brokkoli anzutun.Zielgruppe:Das Spiel richtet sich an die ganze Familie, an Lehrer die esfächerübergreifend als Lernmittel einsetzen können und an dasbetriebliche Gesundheitsmanagement. Jeu-d'oeuvre bietet dafür vierSpielideen, u. a. Proteinpoker und Nutzenvergleich.Taschenbuch "Baudelaire der Spitzenkoch - Mit Essen spielt Man":ISBN: 9783000540295Lernspiel für Ernährung "jeu-d'oevre":ISBN: 9783981859713http://www.mit-essen-spielt-man.dePressekontakt:PUBLIC-TOOLS VerlagPostf. 1111, 83448 PidingTel. +49(0)8651-9654343Email: presse@joedoevre.dewww.mit-essen-spielt-man.de