Eiweiß ist mehr als ein Muskelmacher für Kraftsportler (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wer viele Muskeln will, braucht vielEiweiß und das gilt nicht nur für Ausdauerathleten undHochleistungssportler. Experten haben jetzt herausgefunden, dassÄltere mehr Eiweiß brauchen, als bisher gedacht. Dagmar Pontoberichtet:Sprecherin: Ohne Eiweiß kein Leben und je älter man wird, destomehr Eiweiß muss man zu sich nehmen, schreibt das Apothekenmagazin"Senioren Ratgeber". Denn mit den Jahren nutzt der Körper Milch,Fleisch und Co. schlechter aus. Folgen davon können sein, dass z.B.Infekte den Betroffenen mehr zusetzen und auch chronische Krankheitenschwerer verlaufen. Warum man also spätestens mit 50 Jahren anfangensoll, Muskelmasse aufzubauen, erklärt uns Chefredakteurin ClaudiaRöttger:O-Ton Claudia Röttger: 21 SekundenAuch Muskeln kommen leider in die Jahre, und ab etwa 50 Jahrenverlieren sie jährlich ein bis zwei Prozent an Masse. Um jetzt fitund bei Kräften zu bleiben, braucht man zum einen eine eiweißreichereErnährung als früher und zum anderen muss man Sport treiben. Erstdurch dieses Zusammenspiel von eiweißreicher Kost und Training lassensich Muskeln optimal aufbauen.Sprecherin: Da Eiweiße ein wichtiger Bestandteil unserer Nahrungsind, muss man auch wissen, welche Lebensmittel besonders viel Eiweißenthalten:O-Ton Claudia Röttger: 16 SekundenSchon lange ist ja bekannt, dass Fisch, Fleisch, Eier, Milch undMilchprodukte sich bestens für eine eiweißreiche Ernährung eignen.Aber neben den tierischen Eiweißlieferanten gibt es auch gutepflanzliche Lebensmittel, zum Beispiel Linsen, Tofu oderSonnenblumenkerne. Das sind hochwertige Eiweißquellen.Sprecherin: So sollte eine optimale Ernährung für den Muskelaufbauaussehen:O-Ton Claudia Röttger: 24 SekundenMit 125 Gramm Fleisch haben Sie schon den halben Tagesbedarfabgedeckt. Allerdings sollte man es nicht täglich essen, denn Fettund Purine belasten das Herz. Für Vegetarier ist der eiweißreicheTofu als Fleischersatz eine ausgezeichnete Alternative. Es sprichtaber auch vieles dafür, dass für den Muskelerhalt und denMuskelaufbau auch Vitamine, Mineralstoffe und gesunde Fette wichtigsind, ebenso wie Gemüse, Obst und Vollkorn.Abmoderationsvorschlag: Muckis lieben Linsen, Fleisch und Co. undeine gute Portion regelmäßigen Sport. Der Mix macht's also auch beimMuskelaufbau, meint der "Senioren Ratgeber".