Selbstgemachtes Eis ist lecker und günstig herzustellen. Man benötigt eine Eismaschine, die es in verschiedenen Varianten gibt. Bei manchen muss der Behälter vorgekühlt werden, andere haben einen Kompressor. Doch wie leicht sind die unterschiedlichen Maschinen zu bedienen und wie gut wird das Eis? "Marktcheck" lässt günstige und teure Eismaschinen von einem Stuttgarter Eisdielenbetreiber überprüfen. Gemeinsam mit einer Familie testet das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin, wie einfach sich Erdbeersorbet mit einer Eismaschine herstellen lässt. Am Dienstag, 9. Juni 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Weitere Themen der Sendung:Reiserückzahlung - wenn Kunden kein Geld erhaltenZahlreiche Fluggesellschaften erstatten ausgefallene Flüge nicht oder bieten ihren Kunden nur Gutscheine an. Auch "Marktcheck"-Zuschauer*innen aus Bad Kreuznach warten seit Monaten auf die Erstattung von mehreren Tausend Euro. Airlines, die den Flugpreis nicht zurückzahlen, verstoßen gegen geltendes Recht. Welche Möglichkeiten haben Verbraucher*innen, die einen Gutschein nicht akzeptieren wollen? "Marktcheck" klärt auf.Schmerzensgeld - wenn die Versicherung die Zahlung verzögertSeit 11 Jahren streitet eine Familie um Schmerzensgeld und Schmerzensgeldrente. Nach einer Wirbelsäulenoperation wird die Tochter zum Schwerstpflegefall. Sie braucht seitdem Hilfe in jeder Lebenssituation. Die zuständige Klinik wurde erst jetzt zur Zahlung einer hohen Summe verurteilt. Warum müssen Patient*innen so lange um ihr Recht kämpfen? Welche Taktik der Versicherungen steckt dahinter? "Marktcheck" deckt auf.Handwerker - welche Vorteile hat die Meisterpflicht?Wer haftet bei Handwerkerschäden, wenn ein Subunternehmen die Arbeiten ausgeführt hat? Eine "Marktcheck"-Zuschauerin aus Leinfelden-Echterdingen hat einen Wasserschaden in Ihrer Zimmerdecke, nachdem bei ihrem Nachbarn eine Spülmaschine eingebaut wurde. Für den Schaden aufkommen möchte niemand. Können Kunden die Zahlung an Handwerker verweigern, wenn diese gegen die Meisterpflicht verstoßen? Besteht eine Handwerkergewährleistung bei Schwarzarbeit? Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet die Fragen in "Marktcheck".Gartentipps - was hilft gegen Schädlinge?Jeder Gartenbesitzer fürchtet sie - Schnecken, Blattläuse und andere Schädlinge. Sie knabbern unschöne Löcher in Blättern, lassen Blüten verkümmern und fressen Pflanzen kahl. "Marktcheck"-Gartenexpertin Heike Boomgaarden erklärt, wie man sich mit einfachen Mitteln vor ihnen schützen kann.