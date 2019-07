Eismann mit Auszeichnung / Vom Trainee zum Chef: Elmar Westermeyer übernimmt Position des zweiten Geschäftsführers (FOTO)

Mettmann (ots) -Von der Pike auf Eismann: Elmar Westermeyer ist beimTiefkühlkostlieferanten eismann neben Dr. Frank Hoefer zum zweitenGeschäftsführer aufgestiegen. Begonnen hat er im Unternehmen 2004 alsTrainee. Er bekleidete anschließend mehrere führende Positionen imHaus, wurde ausgezeichnet und arbeitete sich die Karriereleiterkontinuierlich nach oben. Jetzt bringt der 42-Jährige seine Erfahrungein, um das Kerngeschäft zu stärken und für erneutes Wachstum zusorgen."Herr Westermeyer genießt im Haus einen sehr guten Ruf - gerade imVertrieb", sagt Dr. Frank Hoefer, Geschäftsführer bei Eismann. "Erhat sich mit viel Fleiß und Engagement hochgearbeitet und alle seineVerantwortlichkeiten erfolgreich umgesetzt. Er ist eine wertvolleVerstärkung in der eismann-Geschäftsführung, wo wir jetzt mit neuerEigentümerstruktur ambitionierte Wachstumspläne verfolgen.""eismann ist in einer spannenden Situation", sagt Westermeyer."Wir kommen aus einer starken Position mit direktem Zugang zumVerbraucher und langjährigen Kundenbeziehungen. Mit Investitionen inzweistelliger Millionenhöhe können wir diesen Vorteil ausbauen undunsere zukunftsträchtigen Projekte weiter zielgerichtetvorantreiben."Einer der erfolgreichsten Niederlassungsleiter in derUnternehmensgeschichteIn den vergangenen vier Jahren war Westermeyer nationalerVertriebsdirektor für Deutschland und Österreich. In dieser Positionsetzte er Projekte zur Neukundengewinnung erfolgreich um und war fürden Aufbau der Multichannel-Strategie verantwortlich, diegewährleisten sollte, die Zielgruppe über unterschiedlicheKommunikations- und Vertriebsmaßnahmen zu erreichen. In dieser Zeiterwarb er zudem ein Diplom in Unternehmensführung der Universität St.Gallen.Zwischen 2011 und 2014 arbeitete er als Vertriebsleiter fürNordrhein-Westfalen. Hier oblag es ihm, 15 Vertriebsstationen zuführen und mehr als 200 Handelsvertreter, Niederlassungsleiter sowieden Innendienst zu unterstützen und zu betreuen.Zwischen 2005 und 2011 hat Westermeyer zwei Jahre in Vlotho beiBielefeld und vier Jahre in Ibbenbüren in der Nähe von Osnabrück alsregionaler Vertriebsleiter gearbeitet. In dieser Zeit akquirierte undbaute er neue Vertriebspartner auf. Außerdem steigerte er den Umsatzdeutlich. Er war dabei einer der erfolgreichsten Niederlassungsleiterin der Geschichte des Unternehmens und wurde 2010 als "RegionalenVertriebsleiter des Jahres" ausgezeichnet.Eingestiegen war gebürtige Ostwestfale bei eismann im Jahr 2004als Trainee. In den ersten Monaten durchlief er dabei dieselbemehrstufige Ausbildung wie neue Handelsvertreter und lernte dieAbläufe beim Kunden und in den Niederlassungen umfassend kennen.Später durchlief er noch die einzelnen Abteilungen der Firmenzentralein Mettmann und bekam so ein Bild der jeweiligen Zuständigkeiten. Inden Jahren 1999 bis 2003 hat Westermeyer an der FachhochschuleBielefeld Betriebswirtschaft studiert und dort sein Diplom gemacht.Ursprünglich kommt er aus der Praxis: Seine Ausbildung zum Groß- undAußenhandelskaufmann absolvierte er von 1997 bis 1999 in einemPaderborner Autohaus.Über eismann:Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedientseit über 40 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss undQualität schätzen. Etwa 1.000 selbstständige Handelsvertreter undmehr als 400 Mitarbeiter kümmern sich um Ihre Kunden und die bequemeVersorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diesewerden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über denKatalog angeboten.Rückfragen richten Sie bitte an:Jörg ForthmannFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel: +49 (0) 40 253185-111Fax: +49 (0) 40 253185-311Mobil: +49 (0) 178 66 11 757E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.deOriginal-Content von: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, übermittelt durch news aktuell