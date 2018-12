"Die Eiskönigin aus Chemnitz - Ein Abend für Jutta Müller" (FOTO)

Leipzig (ots) -Eine Legende zu Lebzeiten! Auf Jutta Müller trifft dieseBezeichnung zweifellos zu. Legendär sind ihre Disziplin, ihreUnnachgiebigkeit, aber auch ihre liebevolle, mütterliche Umsicht, mitder sie aus ihren Schützlingen Meister und Olympiasieger formte. Am16. Dezember, um 20.15 Uhr rollt der MDR zusammen mit Katarina Witt,Gaby Seyfert, Anett Pötzsch und Jan Hoffmann den roten Teppich aus -pünktlich zu ihrem 90. Geburtstag.Die Chemnitzerin hat sich nicht nur im Eissport einen ganzbesonderen Rang erarbeitet. Auch bei ihren Sportlern hat sie einenbesonderen Stellenwert. "Jeder fragt uns: ,Du sagst immer noch Sie?'Ja, das werde ich immer! Frau Müller ist für mich immer Frau Müller.Aus Respekt! Und trotzdem ist sie mir ganz nah", bekenntOlympiasiegerin Katarina Witt. Die Bilder der immer schick undtopmodisch gekleideten Trainer-Ikone, die an der Eiskunstlauf-Bandemitfieberte, gingen um die Welt.Zu den meisten ehemaligen Schützlingen pflegt die Trainerlegendebis heute gute Kontakte und sie ist dankbar für ihrenabwechslungsreichen Beruf: "Was gibt es Schöneres, als täglich mitjungen Menschen zu arbeiten, mit ihnen gemeinsam Erfolg zu haben.Dabei habe ich nicht nur die Eisbahnen dieser Welt kennengelernt,sondern auch andere Kulturen. Und ich bin vielen tollen Menschenbegegnet." Es sind kleine Geschichten und große Gesten, die MüllersEhemalige prägen und die sie gemeinsam mit ihrer Trainerin nocheinmal Revue passieren lassen. Beim Kaffeeklatsch mit Tochter GabySeyfert, in der Eislaufhalle am Küchwald mit Anett Pötzsch undKatarina Witt, an Jan Hoffmanns Seite vor einer überraschenden Ehrungwird der Mythos Müller fassbar.Die "Grande Dame" des Eissports hat sich mit 57 Medaillen beiOlympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften unauslöschlichins Sport-Geschichtsbuch geschrieben.Privat lief es nicht immer so rund. Das Verhältnis zu ihrerTochter, die die große Trainerkarriere ihrer Mutter begründete, istambivalent. In Russland, wo Gaby Seyfert bis heute als "Nascha Gaby"verehrt wird, gelingt ihr 1965 als beste Kürläuferin Europas derinternationale Durchbruch. Es folgen olympisches Silber, drei EM-,zwei WM-Titel und nur fünf Jahre später das abrupte, selbstbestimmteEnde ihrer Laufbahn. Gegen den Willen der Trainerin-Mutter. Auch GabySeyfert feiert 2018 einen runden Geburtstag, ihren 70.!Der Film bietet auch ein Wiedersehen mit Eiskunstlauflegenden wieIrina Rodnina, Beatrix Schuba, Emmerich Danzer und AlexanderGorschkow sowie den langjährigen internationalen PreisrichternWalburga Grimm und Reinhard Mirmseker.Am Freitag, 14. Dezember, 22 Uhr sind die berühmtestenSchülerinnen von Jutta Müller im Riverboat zu Gast: Katarina Witt undGaby Seyfert berichten über die sanfte Seite der "Eisernen Lady".Pressekontakt:Kerstin Gensel-Dittmann, Presse und Information, Tel.: (0341) 300 6535 oder E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell