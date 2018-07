Hamburg (ots) -Der Sommer überrascht dieses Jahr mit viel Sonne undhochsommerlichen Temperaturen. Klar, dass sich bei diesem Wetterviele mit einem leckeren Eis oder kalten Getränken erfrischen wollen.Doch Vorsicht: Wer Eis zu schnell isst oder eisgekühlte Limonadedurstig hinunterstürzt, kann stechende Kopfschmerzen bekommen. Dr.Kristina Schuricht (http://ots.de/ebXarh), Oberärztin im Zentrum fürInterdisziplinäre Schmerztherapie der Asklepios Klinik Nord -Heidberg (http://ots.de/viA9qs), erklärt, woher die Schmerzen kommenund was man gegen sie tun kann.Frau Dr. Schuricht, kann Eis essen tatsächlich Kopfschmerzenverursachen?Ja. Das Phänomen ist auch bekannt unter dem Namen Brainfreeze, daes sich für die Betroffenen anfühlt, als würde das Gehirn kurz"schockgefrieren".Was sind die Ursachen für den sogenannten Brainfreeze?Der Kältekopfschmerz entsteht, wenn in warmer Umgebung eiskalteSpeisen oder Getränke den Gaumen berühren. Dieser steht mit vielenNerven und Blutgefäßen in Kontakt, die sofort auf den plötzlichenTemperaturunterschied reagieren. Die Ursache für den prompteinsetzenden Kopfschmerz ist trotz jahrelanger Forschung noch nichtendgültig geklärt. Studien haben gezeigt, dass sich diegehirnversorgenden Blutgefäße aufgrund des Kältereizes am Gaumenzunächst blitzschnell zusammenziehen und dann sofort reflektorischerweitern, um die Blutversorgung des Gehirns aufrecht zu erhalten.Eine Theorie besagt, dass diese Erweiterung der Blutgefäße und derdamit erhöhte Blutfluss über eine Nervenreizung zum Kopfschmerzführt, der nach Normalisierung des Blutstroms sofort wieder abklingt.Wie lange halten die Schmerzen an? Und was kann man gegen sie tun?So schnell wie der Kältekopfschmerz kommt, so schnell geht erglücklicherweise auch wieder. Das heißt es sticht nur für einigeSekunden. Manchen hilft es, die Zunge gegen den Gaumen zu drücken,damit dieser sich schneller wieder erwärmt. Möchte man verhindern,dass der Schmerz überhaupt auftritt, so sollte man entweder sehrkalte Speisen meiden oder aber das Eis im Mund etwas erwärmen, alsoschmelzen lassen, bevor man es herunterschluckt.Entsteht dieses Phänomen nur beim Eisverzehr? Oder können auchandere Faktoren Kältekopfschmerzen auslösen?Jede eiskalte Erfrischung kann zu stechenden Kopfschmerzen führen.Also auch Milchshakes, Slush, Cocktails und ähnliche Erfrischungen.Auch eiskalte Getränke sollten daher nicht heruntergestürzt, sondernSchluck für Schluck genossen werden. Ein Kältekopfschmerz kann auchauf andere Weise entstehen. Etwa im Winter, wenn man ohneKopfbedeckung ins Freie tritt oder nach der Sauna ins kalteWasserbecken abtaucht und somit plötzlich großeTemperaturunterschiede auftreten.Ist Kältekopfschmerz weit verbreitet? Und gibt es Menschen, diebesonders gefährdet sind?Da der Kältekopfschmerz nicht gefährlich ist und auch keinerbesonderen Behandlung bedarf, liegen keine zuverlässigen Statistikenüber die Häufigkeit vor. Es wird aber angenommen, dass es sich um einweit verbreitetes Phänomen handelt. Es scheint auch eine genetischeKomponente zu geben, da der Brainfreeze besonders häufig bei Menschenmit Migräne auftritt. Bei manchen Patienten können sogarMigräneattacken durch den Eisgenuss ausgelöst werden.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder Youtube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell