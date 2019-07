Eishockey: SKODA tritt als Sponsor-Marke der Kassel Huskies ins Rampenlicht (FOTO)

Weiterstadt/Kassel (ots) -- Volkswagen Konzern After Sales bleibt Vertragspartner der KasselHuskies- SKODA Logo ziert künftig Spielertrikots, Mittelkreis und Bandenin der Kasseler Eissporthalle- Fahrzeugpräsentation des neuen KAMIQ beim SKODA Gameday- SKODA: starkes Eishockey-Engagement auf nationaler undinternationaler EbeneSKODA AUTO Deutschland übernimmt von Volkswagen Konzern AfterSales die Aktivierung des Sponsorings beim Eishockey-Club KasselHuskies. Grund hierfür ist die enge Verbindung der Marke SKODA zumschnellsten Mannschaftssport der Welt. Im Heimatland Tschechien wirdEishockey als Nationalsport Nummer eins gefeiert und stellt weltweiteine wichtige Säule des Sponsoring-Engagements der Marke dar. AuchSKODA AUTO Deutschland ist bereits starker Partner des faszinierendenSports und unterstützt seit 2017 den Deutschen Eishockey-Bund. Ab derSaison 2019/2020 wird das Logo mit dem geflügelten Pfeil prominentbei Spielen der Kassel Huskies zu sehen sein. Im Rahmen einerPressekonferenz hat Imelda Labbé, Leiterin Konzern After Sales derVolkswagen Aktiengesellschaft, die Aktivierung desSponsoring-Engagements des Konzern After Sales durch die Marke SKODAbekannt gegeben."SKODA und Eishockey verbindet eine langjährige Tradition", sagtFrank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTODeutschland. "Die Präsenz unserer Marke bei den Huskies ist einegroßartige Möglichkeit, unser Sponsoring-Engagement in Deutschlandweiter zu stärken. Wir freuen uns sehr, Seite an Seite mit denHuskies mitreißenden Sport zu liefern."Imelda Labbé, Leiterin Konzern After Sales der VolkswagenAktiengesellschaft, fügt hinzu: "SKODA lebt seit vielen Jahren dieLeidenschaft für Eishockey und ist damit die ideale Marke, um dieWerbeaktivitäten bei allen Events des EC Kassel Huskies zu nutzen.Der Volkswagen Konzern After Sales liefert aus seinem Logistikzentrumin Kassel Originalteile für SKODA Kunden in der ganzen Welt, deshalbfreuen wir uns, die Marke SKODA auch auf der sportlichen Seite zuunterstützen."Joe Gibbs, Geschäftsführer der Kassel Huskies, betont: "Mit SKODAhaben wir einen Partner an der Seite, den man wie keine andere Markein Deutschland mit dem Thema Eishockey verbindet. Wir freuen uns überdie Zusammenarbeit mit einer starken Automarke und blickenzuversichtlich in die neue Saison."Die Verbindung zwischen dem EC Kassel Huskies und SKODA ist nichtkomplett neu. Bereits zwischen 2009 und 2014 unterstützte die Markedas Team. Jetzt knüpft SKODA AUTO Deutschland an diese Zeit an: Abder Saison 2019/2020 tritt SKODA bei der Mannschaft der 2. DeutschenEishockey-Liga als Werbepartner ins Rampenlicht.SKODA ist an jedem Spieltag präsentNoch vor dem Start in die neue Saison stimmt SKODA die Fans aufdie neue Eiszeit ein: Bei der großen Saisoneröffnung im Rahmen desTestspiels gegen den tschechischen Verein HC Energie Karlovy Vary (zuDeutsch Karlsbad) am 25. August dürfen sich die Gäste auf ein buntesProgramm auf und neben dem Eis freuen. Am 13. September folgt dererste Spieltag des EC Kassel Huskies in der Saison 2019/2020. Dabeiwartet mit dem Hessenderby gegen die Löwen Frankfurt gleich einspannender Auftakt auf das Publikum.SKODA wird bei jedem der mindestens 26 Heimspieltage prominent imMittelkreis und auch um die Eisfläche zu sehen sein, zum Beispiel aufden Banden am Spielfeldrand und bei allen Spielen der Saison auf denTrikots der Huskies. Darüber hinaus tritt SKODA auch alsFahrzeugpartner des Teams auf: Das Autohaus Ostmann im nahe gelegenenWolfhagen stellt Fahrzeuge für Spieler und Management bereit.Ein Highlight in der Saison steht mit dem SKODA Gameday vor derTür, der voraussichtlich Ende September stattfindet. Rund um dasEishockey-Spiel des Tages veranstaltet SKODA ein spannendesUnterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Zudem präsentiert SKODAwährend des Gameday sein neues City-SUV KAMIQ. Es bietet die perfekteKombination aus SUV-Vorzügen wie erhöhte Bodenfreiheit mit derAgilität eines Kompaktfahrzeugs. Mit dem KAMIQ richtet sich die Markevor allem an junge Familien und Lifestyle-orientierte Autofahrer -beim Gameday können Besucher das neueste SKODA SUV aus nächster Nähekennenlernen.Eishockey und SKODA - eine starke VerbindungAuf nationaler Ebene pflegt SKODA seit 2017 eine Partnerschaft mitdem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und mobilisiert beispielsweise dieDEB-Offiziellen um Präsident Franz Reindl mit 19 Fahrzeugen. Mit denModellen der tschechischen Marke besuchen die Mitarbeiter des DEBunter anderem die Vereine, um sie in der Nachwuchsförderung zuunterstützen - SKODA investiert somit direkt in die deutscheEishockey-Zukunft. Im Rahmen aller DEB-Länderspiele ist SKODA aufallen Kommunikationskanälen vertreten. Zudem ziert das Markenlogo denMittelkreis beim Deutschland Cup und bei allen Heimländerspielen.Die Partnerschaft zwischen Eishockey und SKODA AUTO a.s. aufinternationaler Ebene beruht auf einer langen Tradition: Seit 1993steht SKODA bei der jährlich ausgetragenenEishockey-Weltmeisterschaft als Partner und offizieller Hauptsponsorder International Ice Hockey Federation (IIHF) im Rampenlicht. Dafürerhielt der tschechische Hersteller einen Eintrag im Guinness-Buchder Rekorde für das längste Hauptsponsoring einer Weltmeisterschaftin der Sporthistorie. Bei der IIHF Eishockey-WM 2019 trat SKODA zum27. Mal in Folge als Hauptsponsor auf.