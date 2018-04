Eishockey-Bundestrainer und Nationalspieler stellen sich im SKODA Pavillon der Autostadt den Fragen Jugendlicher (FOTO)

Weiterstadt/Wolfsburg (ots) -- Jugendliche der Neuen Schule Wolfsburg treffen NationaltrainerMarco Sturm und Wolfsburgs Nationalspieler Gerrit Fauser zumInterview- Eishockey-Nationalmannschaft spielt um 19.15 Uhr in der EisArena Wolfsburg gegen Frankreich- Partie dient als Vorbereitungsspiel für die IIHF Eishockey-WM,bei der SKODA zum 26. Mal als Hauptsponsor auftritt- Kurzinterview mit Ausblick des Bundestrainers auf die WM: "Wirmüssen nun realistisch bleiben und von Spiel zu Spiel schauen"- SKODA unterstützt den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) seit 2017als Fahrzeugpartner und SponsorEishockey-Bundestrainer Marco Sturm war heute zu Gast im SKODAPavillon in der Autostadt in Wolfsburg. Im Vorfeld des Länderspielszwischen Deutschland und Frankreich besuchte er zusammen mit GerritFauser, Nationalspieler der Wolfsburger Grizzlys, eine ganz besonderePressekonferenz im SKODA Pavillon der Autostadt. Dort trafen sie aufSchüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe der Neuen Schule Wolfsburg, diezahlreiche Fragen an die Eishockey-Stars vorbereitet hatten.Im Rahmen des Deutschunterrichts befassen sich die Kinder derzeitmit dem Thema Eishockey. Für das Interview hatten die Schüler der 5.und 6. Jahrgangsstufe der Neuen Schule Wolfsburg fleißig Fragengesammelt, die sie an den Bundestrainer richten wollten. Die deutscheNationalmannschaft trifft nur wenige Wochen nach dem historischenGewinn der Olympia-Silbermedaille in Südkorea heute in der Eis ArenaWolfsburg auf die Équipe aus Frankreich. Vor der Partie fand diePressekonferenz mit den Jugendlichen im SKODA Pavillon der Autostadtstatt. Neben Bundestrainer Marco Sturm stand auch NationalspielerGerrit Fauser den Nachwuchsreportern Rede und Antwort. Auch SKODAnutzte die Gelegenheit und hatte Jugendliche per Facebook dazuaufgerufen, Fragen an den Bundestrainer zu schicken. Ein jungerEishockey-Fan wollte zum Beispiel wissen, welcheSpitzengeschwindigkeiten Profisportler auf dem Eis erreichen. Auf diejungen Reporter vor Ort wartete im Anschluss an das Interview eineFotosession mit Urmel, dem Maskottchen des DeutschenEishockey-Bundes, und dem Bären Ben von den Grizzlys aus Wolfsburg.Im Vorfeld der Länderspielpartie erhielten Ticketinhaberkostenfreien Eintritt in den Themenpark Autostadt. Hier könnenBesucher zum Beispiel automobile Schätze aus mehreren Jahrzehntenentdecken, aber auch aktuelle Modell-Highlights stehen im Fokus. ImSKODA Pavillon können Besucher Neuheiten der Marke wie SKODA KAROQund SKODA KODIAQ aus nächster Nähe erleben.Seit 2017 pflegt SKODA eine Partnerschaft mit dem DeutschenEishockey-Bund (DEB) und mobilisiert beispielsweise dieDEB-Offiziellen um Präsident Franz Reindl mit 19 Fahrzeugen. ImRahmen aller DEB-Länderspiele ist SKODA auf allenKommunikationskanälen vertreten. Zudem ziert das Markenlogo denMittelkreis beim Deutschland Cup und bei allen Heimländerspielen.Die Partnerschaft zwischen SKODA und Eishockey beruht auf einerlangen Tradition: Seit 1993 steht SKODA AUTO bei der jährlichausgetragenen Eishockey-Weltmeisterschaft als Partner derInternational Ice Hockey Federation (IIHF) als offiziellerHauptsponsor im Rampenlicht. Dabei erhielt der tschechischeHersteller einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für das längsteHauptsponsoring einer Weltmeisterschaft in der Sporthistorie. Bei derIIHF Eishockey-WM 2018 tritt SKODA zum 26. Mal in Folge alsHauptsponsor auf. Die 82. Weltmeisterschift im schnellstenMannschaftssport der Welt findet vom 4. bis 20. Mai in Dänemarkstatt. Deutschland trifft im Eröffnungsspiel am 4. Mai auf denGastgeber.Nicht nur die Jugendlichen vor Ort hatten die Gelegenheit, mit demBundestrainer zu sprechen. Auch SKODA konnte einige Fragen an MarcoSturm richten.Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm im Kurzinterview:Frage: Wie erleben Sie Deutschland nach dem sensationellenOlympia-Silber in Südkorea? Spüren Sie Auswirkungen auf diePopularität des Sports in Deutschland?Antwort Marco Sturm: Natürlich merkt man einen deutlichenAufmerksamkeitsschub rund um unseren Sport. Im Nachwuchsbereichmelden sich immer mehr Mädchen und Jungen an, um Eishockey spielen zukönnen. Im Land allgemein ist eine Euphorie zu spüren - das machtnatürlich stolz!Frage: Heute waren viele junge Gäste in der Autostadt zu Besuch.In diesem Zusammenhang: Wie steht es um den Nachwuchs im deutschenEishockey?Antwort Marco Sturm: Seit der Umstrukturierung und Neuausrichtungim Verband sowie dem Nachwuchskonzept POWERPLAY 26 hat sich einigesgetan. Wir haben eine einheitliche Vereinsbetreuung durch Ernst Höferund Uli Liebsch, die gezielt die Vereine besuchen und dieNachwuchsarbeit betreuen. Wichtig ist natürlich für die Zukunft, dasswir weiter an der Basis arbeiten, um weitere Kinder auf das Eis zubringen.Frage: Eine lange Saison mit intensiven Playoffs steckt vielenSpielern in den Knochen. In welcher Verfassung ist dieNationalmannschaft?Antwort Marco Sturm: Natürlich ist die Belastung für die Spielerhoch, doch dies betrifft nicht nur speziell unser Team. Alle Spieler,die bei der Weltmeisterschaft auf das Eis gehen, haben eine langeSaison hinter sich.Frage: Viele Eishockey-Fans hoffen, dass es auch bei deranstehenden Weltmeisterschaft für Ihr Team bis ins Finale gehen kann.Ist das realistisch?Antwort Marco Sturm: Das Turnier fängt wieder bei Null an. Wirmüssen nun realistisch bleiben und von Spiel zu Spiel schauen. AlsZiel haben wir uns vorgenommen, die Top 8 zu erreichen.Frage: Die deutsche Nationalmannschaft startet am 4. Mai gegenGastgeber Dänemark ins WM-Turnier. Wie lautet Ihr Tipp?Antwort Marco Sturm: Ich tippe generell nicht, aber wir möchtennatürlich gut ins Turnier starten.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell